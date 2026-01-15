Hirdetés
Virtuális valóság-alapú képzést indítanak ápolók számára Bécsben

AzÜzlet.hu

Copyright: © AKH Wien

A bécsi AKH Egyetemi Klinika folyamatosan azon dolgozik, hogy továbbképzéseit optimalizálja, és új technológiákkal fejlessze a kórházi ellátást. Az ápolási területen mostantól virtuális valóság-alapú (VR-alapú) képzést biztosítanak a delírium kezelésére és megelőzésére.

A delírium egy átmeneti, akut tudatzavar, amely zavartsággal és testi tünetekkel is társulhat. A kórház ápolási igazgatósága már 2015 óta kiemelten foglalkozik a delírium témakörével és számos megelőző és szemléletformáló intézkedést vezetett be. Ezeket egészíti ki most az új VR-alapú képzés, aminek segítségével az ápolók interaktív módon gyakorolhatják a különböző stádiumú betegek ellátását, illetve azt is, hogy hogyan lehet megelőzni a betegség kialakulását.

A képzés résztvevői emellett maguk is “átélhetik” a delírium élményét a VR-szemüvegek segítségével. Az egyik szituációban a felhasználók egy műtét után egy kórházi ágyban fekve térnek magukhoz: sűrű köd gomolyog a betegszobában, fenyegető hangok szűrődnek át a falakon, gúnyos nevetés és állati hangok hallatszanak. Sötét árnyak válnak le a mennyezetről, és lassan közelednek az ágy felé. A betegek a delíriumot sokszor hasonló módon élik meg. Azáltal, hogy az ápolók maguk is átélhetik a betegség érzetét, még empatikusabban és érzékenyebben tudnak reagálni a páciensek igényeire és problémáira.

A delírium témájú VR-képzést az AKH Wien és a VKMB (Bécs városának egészségügyi intézményfenntartó és -irányító szervezete) fejlesztették ki. A program fokozatosan beépül az AKH Wien ápolói továbbképzéseibe. Ezenfelül a kórház bármely munkatársa egyénileg is kölcsönözhet VR-szemüveget a hozzá tartozó oktatással együtt, amelynek elvégzéséért két tanórányi képzési egységet írnak jóvá oktatási nyilvántartásukban.

