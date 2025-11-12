Kezdőlap Hírek Visit Hungary: több százezer utazó töltötte itthon az őszi szünetet
HírekTurizmus
No menu items!

Visit Hungary: több százezer utazó töltötte itthon az őszi szünetet

AzÜzlet.hu

A kellemes őszi időjárás, a számtalan programlehetőség és a SZÉP-kártya együttesen ismét rekordszámban mozgatta meg az utazókat: az október végi, november eleji időszakban a szálláshely-szolgáltatók kiemelkedő vendégforgalmat könyvelhettek el – hívta fel a figyelmet szerdán kiadott elemzésében a Visit Hungary.

A Magyar Turisztikai Ügynökség leányvállalata a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai alapján közölte: az őszi iskolaszünet időszakában közel 528 ezer utazó összesen 1 millió 60 ezer vendégéjszakát töltött a szálláshelyeken, amelyek 3,5 százalékkal több vendégnek örülhettek, mint egy éve ilyenkor.

A színpompás tájak, szüreti programok és a wellnesslehetőségek idén is sokakat csábítottak útra. A magyar szálláshelyeket a tanítási szünet idején így 27,1 milliárd forintnál is magasabb bevétel gazdagította, ami 3,7 százalékkal haladja meg a tavalyi őszi vakációban mért értéket. A vendégek döntő többsége, csaknem 306 ezer utazó a hoteleket választotta, a 617 ezer szállodai vendégéjszaka az összes forgalom 58 százalékát adta. Ezen belül a négycsillagos kategória bizonyult a legnépszerűbbnek, ahol a vendégéjszakák 61 százalékát töltötték. Számottevő forgalmat bonyolítottak a magánszálláshelyek is, ahová a vendégek 30 százaléka érkezett.

Budapest színes programkínálatával továbbra is népszerű célpont volt, a vendégforgalom 39 százaléka a fővároshoz kötődött. Az itt megfordult 203 ezer vendég 421 ezer vendégéjszakával a tavalyinál 8 százalékkal több, 11,2 milliárd forint bevételt hozott a szálláshelyeknek. Budapest nem csak a nemzetközi vendégek körében volt keresett, a hazai turisták is szívesen látogatták, számuk 17,5 százalékkal felülmúlta a tavalyi szünetben mért adatokat, amely a legdinamikusabb változás volt az őszi szünetben.

Az őszi vakáció nyertesei ezzel együtt ismét a vidéki szálláshelyek lettek, amelyekben közel 16 milliárd forintot hagytak a vendégek. A 325 ezer utazó, aki Budapesten kívül pihent, elsősorban a fürdővárosok, tóparti és hegyvidéki desztinációk szálláshelyein összesen 639 ezer vendégéjszakát töltött el. A hazai utazók kedvenc vidéki úti céljainak toplistáját ezúttal Zalakaros, Gyula, Eger, Hajdúszoboszló és Hévíz vezette, a külföldi vendégek körében pedig Hévíz, Bük, Sárvár, Debrecen és Hajdúszoboszló volt a népszerűség sorrendje.

Vidéken csaknem minden negyedik foglalás három- vagy ennél több főre szólt, ami jól mutatja, hogy az őszi szünet igazi belföldi családi utazási szezonná vált. A látogatók korosztály szerinti megoszlását tekintve a Balatonon és a Sopron-Fertő, valamint a Tokaj és Nyíregyháza turisztikai térségben volt a legmagasabb a gyermekek aránya, ahol a legfiatalabbak a vendégek közel negyedét tették ki. A leginkább vendégmarasztaló desztinációk közül Bük-Sárváron, Debrecen és térségében, a Balatonon és Sopron-Fertő térségében töltötték el a leghosszabb időt a vendégek.

A SZÉP-kártya továbbra is ösztönző szerepet játszik a belföldi turizmusban: a legmagasabb felhasználásnak a balatoni, a Mátra-Bükk térségi és a Budapest környéki szálláshelyeken örülhettek. A SZÉP-kártya költések aránya különösen jelentős volt Sopron-Fertő (18 százalék) és Mátra-Bükk (14 százalék) turisztikai térség szállásszolgáltatóinál.

Október 25-e volt a tanítási szünet legforgalmasabb napja: ezen a napon országosan mintegy 190 ezer vendégéjszakát töltöttek el az utazók, ami a teljes időszak vendégéjszaka-forgalmának 18 százalékát tette ki. A szálláshelyi költések értéke pedig elérte a 4,6 milliárd forintot, ami a szünet teljes bevételének 17 százalékát jelentette.

Az októberi hosszúhétvége és az őszi szünet forgalmi eredményei ígéretes számokat vetítenek előre a hónap egészére is. A jó eredmények nemcsak azért fontosak, mert az utazás élményeket és feltöltődést nyújt, hanem azért is, mert a szektor Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő húzóágazata, amelyhez több mint 400 ezer magyar család megélhetése kötődik.

Kapcsolódó cikkek

Gazdaság

Varga Mihály: a tőzsde a legjobb indikátora a gazdasági folyamatoknak

Az év mérföldkőnek tekinthető a tőzsdei kereskedésben, mivel a BÉT képes volt kiemelkedő eredményekre a komoly globális geopolitikai kihívások ellenére is.
Tovább
Gazdaság

A hazai ingatlandrágulás a külföld felé sodorhatja az ingatlanbefektetőket

Ezekre a kihívásokra és lehetőségekre reagálva rendezik meg az “Ingatlanbefektetés külföldön” konferenciát november 29-én.
Tovább
Turizmus

Hilaris Hotels: grandiózus fejlesztés a Großglockner lábánál

A Hilaris Hotels újabb nagyszabású fejlesztéssel pezsdíti fel az osztrák Alpok egyik legszebb üdülőhelyét: 2025 decemberében Heiligenblut szívében, közvetlenül a sífelvonó mellett nyílik meg...
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Visit Hungary: több százezer utazó töltötte itthon az őszi szünetet

Hírek
A leginkább vendégmarasztaló desztinációk közül Bük-Sárváron, Debrecen és térségében, a Balatonon és Sopron-Fertő térségében töltötték el a leghosszabb időt a vendégek.
Tovább

Varga Mihály: a tőzsde a legjobb indikátora a gazdasági folyamatoknak

Gazdaság
Az év mérföldkőnek tekinthető a tőzsdei kereskedésben, mivel a BÉT képes volt kiemelkedő eredményekre a komoly globális geopolitikai kihívások ellenére is.
Tovább

Folyamatosan bővülnek a LEADER lehetőségek a vidéki közösségek számára

Agrár
A vidék jövője helyben is építhető - ezt segíti az Európai Unió és a magyar kormány társfinanszírozásával megvalósuló LEADER program, amely a helyi közösségek kezdeményezéseire építve támogatja a vidéki térségek fejlődését.
Tovább

Magyarország a karrierváltók országa lett 2025-re

Edukáció
2025 a karrierváltás éve: Miért keresnek ennyien új szakmát?
Tovább
Hirdetés

Hírek

Hírek

Visit Hungary: több százezer utazó töltötte itthon az őszi szünetet

A leginkább vendégmarasztaló desztinációk közül Bük-Sárváron, Debrecen és térségében, a Balatonon és Sopron-Fertő térségében töltötték el a leghosszabb időt a vendégek.
Tovább
Gazdaság

Varga Mihály: a tőzsde a legjobb indikátora a gazdasági folyamatoknak

Az év mérföldkőnek tekinthető a tőzsdei kereskedésben, mivel a BÉT képes volt kiemelkedő eredményekre a komoly globális geopolitikai kihívások ellenére is.
Tovább
Gazdaság

A hazai ingatlandrágulás a külföld felé sodorhatja az ingatlanbefektetőket

Ezekre a kihívásokra és lehetőségekre reagálva rendezik meg az “Ingatlanbefektetés külföldön” konferenciát november 29-én.
Tovább
Hírek

BKK: új, téli MOL Bubi-bérletet vezetnek be december 23-ig

A BKK érvényben lévő szolgáltatási szerződése december 23-ig érvényes, a jelenleg elérhető bérletkonstrukció már a szolgáltatás jövőbeni átállásához igazodik.
Tovább
Hírek

BÉT- Az OTP húzta le a BUX-ot

A részvénypiac forgalma 29,5 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest.
Tovább
Hírek

Dámszezon Gúthon: 85 százalék az érmes arány

A barcogás időszakában 110 lapátos dámbika került terítékre, az átlagsúly 4,08 kilogramm volt.
Tovább
Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább
Gazdaság

Az Apple 13. éve a világ legértékesebb márkája

A listavezető Apple márkaértéke 470,9 milliárd dollár volt, 3,7 százalékkal kisebb a tavalyinál.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Bank

Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Tovább
Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább
Hírek

Kamatot csökkentett a Fed

Ezenkívül a központi bank úgy döntött, hogy december 1-jén befejezi az összes értékpapír-állományának csökkentését.
Tovább
Pénzvilág

Van akinél nagyon komoly szja visszatérítést hozhat ez a megoldás

Az év vége közeledtével érdemes ellenőrizni az idei nyugdíjpénztári befizetéseink összegét, annak érdekében, hogy minél jobban ki tudjuk használni az szja-visszatérítés lehetőségét – hívja...
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Visit Hungary: több százezer utazó töltötte itthon az őszi szünetet

A leginkább vendégmarasztaló desztinációk közül Bük-Sárváron, Debrecen és térségében, a Balatonon és Sopron-Fertő térségében töltötték el a leghosszabb időt a vendégek.

Varga Mihály: a tőzsde a legjobb indikátora a gazdasági folyamatoknak

Az év mérföldkőnek tekinthető a tőzsdei kereskedésben, mivel a BÉT képes volt kiemelkedő eredményekre a komoly globális geopolitikai kihívások ellenére is.
© 2025 | www.azuzlet.hu