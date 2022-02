Májustól újra repül Budapestre az Air Canada

Jó hír a tengerentúlra utazóknak: május és október között újra közlekedik az Air Canada közvetlen repülőjárata Budapest és Toronto között. A kanadai légitársaság Boeing 787-9 Dreamlinereivel heti háromszor repül majd az észak-amerikai városba, összesen 894 helyet kínálva az utasoknak hetente.

Magyarország légi kapujából májustól októberig újra közvetlenül elérhetővé válik Kanada legnagyobb városa, gazdasági és pénzügyi központja, Toronto. Igazi világváros, ahová Budapestről 2016-ban indított először közvetlen járatot az Air Canada.

A koronavírus-járvány első hulláma alatt bevezetett utazási szigorítások következtében azonban – több tengerentúli járathoz hasonlóan – a Budapest-Toronto járatot is fel kellett függeszteni. A jelenlegi enyhülő utazási korlátozások és eltörlések, az átoltottság és az utazási kedv növekedése azonban lehetővé tette, hogy Ontario tartomány fővárosa újra elérhető legyen a budapesti menetrendben is, így az üzleti útra indulók, a nyaralni vágyók és a családjukat látogatók is átszállás nélkül utazhatnak Kanadába.

A járat májustól október végéig, azaz a nyári menetrendben közlekedik majd, heti háromszor.

Az újrainduló járatot Boeing 787-9 Dreamlinerek szolgálják ki, amelyek három osztályon összesen 298 üléssel várják az utazni vágyókat. A kéthajtóműves, széles törzsű gép kényelmes utazási élményt biztosít az utasok számára, akik 9 óra 25 perc alatt jutnak el a magyar fővárosból a kanadai célállomásra, míg Torontóból Budapestre 8 óra 25 perc alatt érkezik meg a járat.

Az Air Canada torontói járatának további előnye, hogy remek összeköttetést biztosít az Egyesült Államok, Mexikó, a Karib-térség, Közép- és Dél-Amerika, valamint Ázsia számos városába, így a Budapestről utazók a továbbutazási célállomások széles választékát is élvezhetik.

A légitársaság koronavírussal kapcsolatos információi ide kattintva érhetők el. A Kanadába történő aktuális beutazási feltételekről pedig a Konzuli Szolgálat weboldalán tájékozódhatnak az utasok.