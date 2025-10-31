Visszatérés Etiópiába geográfus szerzővel

Egy etiópiai utazást nem lehet megúszni anélkül, hogy az ne legyen hatással az utazó személyiségére, ne változzon meg alapjaiban Afrikáról, a világról és önmagáról alkotott képe. Etiópia megigéz és elvarázsol, miközben nagyon mélyen elgondolkodtat. Tartsanak a geográfus szerzővel ebbe a rejtélyes afrikai országba, amelyre rácsodálkozunk, amelyben gyönyörködünk, amely örökre rabul ejti, de talán egy kicsit át is formálja az ideérkezőt.

Etiópia földrajzilag, és sok más tekintetben is sokszínű világ, egyben a végletek, az ellentétek földje. Felhőbe vesző hegycsúcsai 4000 méter fölé magasodnak, a tengerszint alatti mélyföldje kietlenségével és bolygónkon egyedülálló geológiai látnivalóival kápráztatja el az ide érkezőket. Az Etióp-magasföldön a változatos domborzat miatt szinte bolygónk összes klímazónája megtalálható. Az országot járva néhány óra alatt eljuthatunk Földünk legforróbb sivatagjából az üde Etióp-magasföldre, melyet a magyarországi csapadékmennyiség háromszorosa öntöz, és tesz termékennyé.

Etiópia sokszínűsége nemcsak a természeti, hanem az ország társadalmi, kulturális és vallási adottságaira is jellemző. Az itt élő 84 népcsoport még egymás nyelvét sem érti, ezért bár az ország hivatalos nyelve az amhara, a középiskolákban és az egyetemeken mégis angolul folyik az oktatás. Egy etiópiai túra egyben különleges időutazásra is alkalmat ad. Etiópia a szélsőségek földje is. Egyszerre van itt jelen a középkor: vezetékes ivóvizet és áramot nélkülöző, falvak, ahol milliók még mindig tehéntrágyával fűtenek, egy légtérben élnek jószágaikkal, és a 21. század: a szalmatetős, komfort nélküli házakban élő törzsek már napelemmel töltik fel mobiltelefonjaikat.

Az ókorban „napégette arcúak” földjének nevezett Etióp-magasföld tájait járva olyan, mintha egy másik Univerzumba csöppennénk: „Itt még az óra is másképp jár”. Napkeltekor (reggel 6 órakor) van 0 óra, és mikor a legmagasabban jár a Nap, délben van 6 óra.

A 13 hónapból álló naptári év szeptember 11-én kezdődik, ráadásul az évek száma sem stimmel, mivel jelenleg (2025-ben) 2017-et mutat az etióp naptár.

Második, 2017-2018 fordulóján tett utunkon útitársaim voltak földrajz szakos tanár kollégáim, barátaim: Bodor Tibor, Gruber László, és Novák-Kovács Zsolt, akikkel közösen élhettük át ott szerzett élményeket.

Második túránk tervezésekor az volt célunk, hogy teljesítve régóta vágyott álmunkat bejárjuk bolygónk egyik legkülönlegesebb táját, eljussunk a Danakil-mélyföldre, oda, ahová 2012-es utazásunk során a pénzügyi okok és az időkeret szűkössége miatt nem volt alkalmunk. Ez a második utazás barátaink elvesztése miatti gyász feldolgozásában is fontos mérföldkő volt. Egykori útitársainkra a fegyveres támadás helyszínén az Erta Ale vulkán aktív lávatavának szélén gyújtott gyertyákkal és emléktáblával emlékeztünk.

Bár utunkat ezúttal is közösen végeztük, a megvalósítást egy olyan etióp barátunk vállalta, akinek regénybe illő élete a „legkisebb fiú” mesehőseire emlékeztet. A túránkat szervező Eyayaw Tours névadója és résztulajdonosa az eritreai háború miatt félárva utcagyerekként élte életét tíz éves koráig. Ekkor Lalibelában találkozott egy holland utazóval, akinek helyi vezetőjéül szegődött. Azonban Eyayaw különleges kissrác volt, nem fogadott el pénzt az idegenvezetésért, csak az utazó e-mail címét kérte el, hogy a levelezés révén fejleszthesse angol tudását. Az e-mail címet később sajnos elvesztette, így megszakadt a kapcsolata a holland utazóval. Évekkel később egy szerencsés véletlen folytán ismét találkoztak egymással a sziklatemplomoknál. A holland vállalkozó ekkor döntött úgy, hogy felkarolja a tanulni vágyó fiatalt, és teljes egészében finanszírozta Eyayaw egyetemi tanulmányait. Együtt alapították meg az Eyayaw Tours céget, mely második utunk teljes szervezését és lebonyolítását vállalta. Hálás köszönet érte!

Könyvemet ajánlom mindazoknak, akik személyesen is szeretnének eljutni Etiópiába, szeretnék „geográfus szemmel” bepillantani e páratlanul színes, különleges etióp univerzumba, és megérteni annak földrajzi hátterét. Emellett könyvem azoknak is, szól, akik jobb híján csak e könyv lapjain keresztül a képzelet szárnyán kelnek útra.

Tartsanak velem Etiópiába, melynek hegyvidékei, szavannái, színpompás hévforrásai, működő vulkánjai életre szóló élményekkel várják a látogatókat! Az országba, ahol a több százezres zarándoktömeggel együtt ünnepelhetjük a karácsonyt Lalibela 900 éves sziklatemplomai között. Az országba, ahol gépek híján még az állatokkal tapostatják, csépelik a gabonát a szélerőmű parkok tövében. Etiópiába, amelyre rácsodálkozunk, amelyben gyönyörködünk, amely örökre rabul ejti, de talán egy kicsit át is formálja az ideérkezőt – írja a szerző.

Kötetünk a Szerző, Dr. Szilassi Péter 2014-ben, a Medicina Kiadónál megjelent kiadvány jelentősen átdolgozott és kibővített munkája.

