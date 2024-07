Viszik a személyi kölcsönt, mint a cukrot

„Az eddigi adatok, illetve a változatlanul erős kereslet alapján úgy tűnik, hogy az idei év egésze is rekordot hoz a személyi kölcsönök új szerződéseinél, hiszen az eddigi legerősebb évben, 2019-ben nagyjából 560 milliárd forintnyi új kihelyezés történt, amelynél időarányosan már sokkal jobban áll a piac” – hívta fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Hozzátette: a személyi kölcsönök iránti keresletet az év további részében tovább fűtheti a napokban elindult Otthonfelújítási program is, hiszen sok olyan háztartás lehet, amely az energetikai korszerűsítésen túl egyéb felújítási munkákat is elvégeztet az ingatlanán, és ezt hitelből finanszírozza majd. Az MBH Banknak kifejezetten egy ilyen típusú kölcsönt indított el, amit azok az ügyfelek vehetnek fel, akik az MFB hitelre jóváhagyást kaptak. További bankoktól is várható a napokban, hogy megjelennek ezekkel az ajánlatokkal.

A lakáshitel és a személyi kölcsön lesz a két húzótermék