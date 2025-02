Vízkészletek védelmére koncentrál a vízügy

A vízkészletek védelmére, a felelős vízkészlet-gazdálkodásra helyezi a hangsúlyt a vízügy “Vizet a tájba” elnevezésű programja, amellyel a korábbi időszak szemléletét nem megtagadni, hanem meghaladni szeretnék – jelentette ki az Energiaügyi Minisztérium (EM) vízgazdálkodásért felelős államtitkára.

V. Németh Zsolt kiemelte: a magyar vízügyi szakma a szemlélet- és korszakváltás időszakát éli. Emlékeztetett: az elmúlt 20 évben példátlan összegű, 450 milliárd forintos fejlesztés erősítette meg az ország – Európában is egyedülálló – árvízvédelmi rendszereit.

A vízügy mindig is szolgált és szolgáltatott, így nincs önmagában értelmezhető vízgazdálkodási érdeke, hanem a társadalom és a gazdaság szereplőinek érdekeit kell a legmegfelelőbben összehangolnia-mutatott rá.

Ezért jött létre az Energiaügyi Minisztérium vezetésével a Vízgazdálkodási Tárcaközi Bizottság is, mely a korszak- és szemléletváltást segíti az érintett szereplők bevonásával és együttműködésével – tette hozzá.

A legfontosabb döntései a vízvisszatartásra vonatkoznak, melyek jogi, műszaki és finanszírozási szempontjait napi szinten kell vizsgálni és azokra megoldást találni – mondta az államtitkár. Jelezte: a Vizet a tájba program nem újkeletű logikára épül, hiszen a vízügy eddigi fejlesztései között is bőven akadnak többfunkciós, a vízvisszatartást is segítő elemek. Ugyanakkor a 2022. és 2024. évi aszály rávilágított, hogy erre a jövőben minden lehetőséget ki kell használni Magyarországon.

Országszerte 764 csatornaszakaszon mintegy 56 millió köbméter víz található, ezen kívül tározókban, holtágakban és erre alkalmas halastavakban további 125 helyszínen 89 millió köbméter víz áll rendelkezésre, melyet a Tisza-tó 127 millió köbméteres vízkészlete egészít ki. Megjegyezte, hogy ez az összesen 272 millió köbméter nagyjából hétszerese a Velencei-tó átlagos vízmennyiségének-ismertette.

Lovas Attila, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖTIVÍZIG) igazgatója a tájékoztatón arról beszélt: a szervezet a csapadékhiányos időjárás miatt már jelenleg is vízvisszatartási üzemrendben dolgozik, míg a Nagykunsági főcsatorna téliről nyári vízszintre történő feltöltése – ami közel 6 millió köbméter többletet jelent majd és a Körös-völgyi vízátadást is lehetővé teszi – éppen most kezdődött.

Az elmúlt egy hónapban hozzávetőleg egymillió köbméterrel tudták növelni a visszatartott víz mennyiségét, mely így 156 millió köbmétert tehet ki, ez azonban a szárazabb időjárás miatt 5-6 millió köbméterrel még mindig kevesebb, mint tavaly ilyenkor – jegyezte meg.

MTI közlése szerint az igazgatóság által üzemeltetett csatornák egyharmada – mintegy 400 szakasz – már vízjogi engedélyében is nevesíti a vízvisszatartási rendeltetést.

A jövő egyik legfontosabb feladatának tartja olyan komplex vízügyi rendszerek kiépítését, mely az árvízi és vízhiányos időszakokban szükséges beavatkozásokra egyaránt alkalmas-közölte az MTI.