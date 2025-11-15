Vízumspecialista: a A magyar vízummentesség messze nem jelent automatikus belépést az USÁ-ba

Fotó:freepik

Legyen szó nyaralásról, rokonlátogatásról, üzleti útról vagy hosszabb tartózkodásról Tóth Zoltán az elmúlt huszonöt évben több ezer utazónak segített eligazodni az amerikai vízumügyintézés és beutazási szabályok útvesztőjében.

Tóth Zoltán kapcsolata 1999-ben kezdődött Amerikával, amikor először járt az Egyesült Államokban. „Már akkor sem volt egyszerű vízumot szerezni. Kezdetben csak a barátaimnak segítettem, aztán láttam, hogy erre hatalmas az igény. Akkoriban még a nyomtatott sajtóban hirdettünk – máig megvan néhány 2001-es újság, amiben szerepelt a hirdetésem” – magyarázza Tóth Zoltán.

A kétezres évek elején, az internet hajnalán rengetegen voltak az alapvető információk hiányában. „Sokan nem tudták, hogyan kell a nyomtatványokat helyesen kitölteni, milyen papírokat kell beszerezni, miként érdemes szállást vagy repülőjegyet foglalni és ami a bejutás záloga: hogyan kell viselkedni, mit kell mondani a konzuli interjún. Az érdeklődésre jellemző, hogy abban az időben akkoriban ötezer forintért adták egymásnak a telefonszámomat az emberek, ami akkoriban komoly pénznek számított.”

A felfokozott érdeklődés oka az volt, hogy a rendszerváltás után Amerika nemcsak a vágyott, hanem végre az elérhető célországok közé tartozott: a látnivalók, a lehetőségek, a munka és a szabadság ígérete miatt. „Sokan dolgozni mentek ki, mások rokonokat vagy barátokat látogattak, esetleg turistaként, vagy üzleti ügyben utaztak. 1999–2000 táján a dollárárfolyam olyan kedvező volt, hogy ha megvolt az engedély, kint egy hónap alatt annyit lehetett keresni, mint itthon egy év alatt. Azóta viszont sokat szigorodtak a vízum- és belépési feltételek.”

Tóth Zoltán szerint a vízumkérdés ráadásul még ma is sok félreértést szül. Mert sokan hiszik: az hogy az október 1. után ismét megszületett a vízummentesség azt jelenti, hogy csak úgy beléphetünk az USÁ-ba. De nem. Annyi történt, hogy miközben a Biden-kormány idején szigorították az ESTA-t, most viszont visszaállt a korábbi rendszer. Ismét két évig érvényes az engedély, és most már a határon túli magyarok is igényelhetik, ha van magyar útlevelük.

De a vízum mindig is létezett, az ESTA csak egy lehetőség azoknak, akik 90 napnál rövidebb időre mennek, és nincs semmilyen problémájuk az amerikai hatóságokkal. A szakértő felidézett egy orvos házaspárt, akik Kaliforniába indultak nyaralni, de a férj elrontotta a felesége ESTA-kérelmét: figyelmetlenségből Madagaszkárt jelölte meg születési helyként Magyarország helyett. „A rendszer azonnal lezárta a kérelmet, és nem engedte újra beadni – így maradt a vízum. Ilyenkor nincs más út.”

Bár egyszerűnek tűnik, az ESTA-igénylés is sok buktatót rejt: ma már szelfit is fel kell tölteni, miközben az árát 21 dollárról több mint 40-re emelték, és ami a legveszélyesebb, rengeteg a csaló oldal. „Volt, aki 180 dollárt fizetett egy hamis weboldalon, és semmit sem kapott. A hivatalos oldal mindig .gov végződésű, minden más kamuhonlap. Akadt olyan utas is, aki a reptérről hívott, sírva, mert hamis engedéllyel akart felszállni. Fél óra alatt megcsináltuk neki a valódít, és végül el tudott utazni” – meséli a szakember.

Tóth Zoltán

Az ESTA ugyanakkor nem garancia a belépésre. „Akár vízum, akár ESTA van a kezedben, az csak arra jogosít, hogy felszállj a repülőre. A végső döntést az amerikai bevándorlási tiszt hozza meg a határon, és akár indoklás nélkül is megtagadhatja a belépést.” Előfordul, hogy valakit apróság miatt tiltják ki örökre: „Volt, aki azt hitte vicces és Hitler-portrés öngyújtót vitt magával – azonnal rasszistaként jegyezték a rendszerben, soha többé nem kap engedélyt.” Ráadásul a digitális korszak új veszélyeket is hozott. „Ma már a bevándorlási tiszt elkérheti a telefont, és két perc alatt átnézi. Ha nem adod oda, már jöhetsz is haza. Ha odaadod, akkor is megnézik, kikkel levelezel, milyen fotóid vannak. Ezért mindenkit felkészítünk: törölje, ami nem odavaló, mert bármit félreérthetnek.”

A szakember a biztonsági ellenőrzések kiterjedtségéről is beszélt: „minden, Amerikába tartó repülőgépen utazik egy fedélzeti biztonsági tiszt, aki hallgatja a beszélgetéseket. Ha elhangzik egy rossz szó – terror, bomba, Bin Laden –, máris félreállítanak. A határátkelőkön ráadásul mesterséges intelligenciával dolgozó kamerák is figyelik az utasokat. Ha a rendszer gyanúsnak talál, a tiszt már tudja, hogy félre kell hívnia. A vizsgálat a repülőtéren akár hat órát is tarthat, elveszik a telefont, és teljes elszigeteltségbe kerül az utas.” Ha valakit végül hazaküldenek, az sem éppen kellemes procedúra, mert ilyenkor vizsgálati fogságba kerül, elveszik a nadrágszíját és a telefonját, cellába zárják, majd bilincsben kísérik a géphez. Az útlevelét csak akkor kapja vissza, amikor a repülő elhagyta az amerikai légteret. Azt, hogy ez mit jelent, csak azok tudják, akik már átélték.

Előfordul, hogy valaki „túltartózkodik”, vagyis a hivatalosan engedélyezett időnél tovább tartózkodik az USÁ-ban, majd évekkel később próbál visszamenni. Nem fog sikerülni. Akkor sem, ha valaki névváltoztatással próbálkozik. „Volt, aki azt hitte, ha Kis Bélából Nagy János lesz, újra kaphat engedélyt. Csakhogy ma már ujjlenyomatot, retinaszkennert és arcfotót is rögzítenek. A rendszer azonnal felismeri, és a hazugság örök kitiltást jelent.”

A felkészítés ezért sokkal többről szól, mint papírok kitöltéséről. „Több konzultációt is folytatunk, majd az utolsó találkozón mindig átbeszéljük, mikorra menjen, mit vegyen fel, milyen kérdések jöhetnek, és hogyan válaszoljon. Mert tapasztalatból tudom, mit szoktak elkérni, és mi az, ami csak felesleges és mi az, amit mondani kell. A nyelvi korlát is sok gondot okoz. A vízumkérelem 79 kérdésből áll, mind angolul. A konzul ebből dolgozik az interjún, és ha az űrlap pontatlan, abból baj lesz. az élő találkozásnál viszont tolmácsot lehet kérni de ő csak azt mondhatja angolul, amit a kérelmező előad.” Tóth Zoltán szerint ezért a siker titka a személyre szabott előkészítés. „Más dokumentum kell egy nyugdíjasnak és más egy egyetemistának. A lényeg, hogy igazolni kell: Magyarországon olyan erős gazdasági, családi és szociális kötődés van – lakás, munka, család, megtakarítás, amiért az illető mindenképpen hazatér Magyarországra.”

A szakértő összegzése szerint a vízumigénylés és az amerikai beutazás ma is komoly felkészülést igényel. Olyan ez, mint egy polgári per: el lehet menni ügyvéd nélkül is, de aki szakemberrel dolgozik, sokkal nagyobb eséllyel kapja meg a remélt beutazási engedélyt.

Érsek M. Zoltán

