Wagner Tibor: a megapixel világcsúcsok után új szegmenssel támad a Xiaomi

Több mint öt év után új korszak kezdődik a hazai telekom piac meghatározó személyisége, Wagner Tibor karrierjében. A Xiaomi magyarországi piacának felépítője és country managere vezető üzleti tanácsadóként folytatja a munkát a kínai cégnél, ahol a telefonok és az okoseszközök után egy új szegmens felépítésében is részt vállal a magyarországi piacon.

A váltással kapcsolatban Wagner Tibor elmondta: az, hogy a Xiaomi egy fiatal, kínai vezetőt nevezett ki a magyar leányvállalat élére, a cég globális stratégiájának része, amely a fiatalítás mellett a vállalati kultúra és a piaci fellépés egységesítésére törekszik. A Xiaomi szemlélete ugyanis egyre markánsabban a kínai működésmód felé mozdul el, amit az a gyors döntéshozatal jellemez, amihez felső szinten elengedhetetlen a kínai nyelv ismerete, mert a belső kommunikáció jelentős része azon zajlik.

Ennek kapcsán az elmúlt évtizedekben szerzett vezető menedzseri tapasztalatait is összegezte a szakember.

Wagner Tibor öt és fél éve kezdte country managerként felépíteni a Xiaomi magyarországi piacát. Ami nagyon hosszú idő a mobiltelefónia hihetetlenül gyorsan változó világában. Úgy, hogy közben volt olyan időszak, amikor egyszerre töltötte be az osztrák és a magyar piacért felelős régióvezető pozíciót. És miközben a piaci információk szerint más kínai gyártóktól is kapott megkeresést, végül azért fogadta el az új megbízást, mert eddig is a Xiaomi mellett tette le a voksát.

„Szerencsésnek tartja magát, hogy megismerkedhetett a kínai munkakultúrával, amely sok tekintetben eltér az európai vagy észak-amerikai megközelítéstől. Tapasztalatai szerint a kínai munkahelyeken a gyors döntéshozatal és az intenzív munkaritmus eredményez más típusú hatékonyságot, míg az európai kultúrákban – különösen a fiatalabb generációk körében – nagyobb hangsúlyt kap a munka és a magánélet közötti egyensúly. Úgy véli, mindkét szemlélet értékes, és a különböző kultúrák erősségeinek ötvözése hosszú távon komoly versenyelőnyt jelenthet„A lojalitás mögött nemcsak a személyes kötődés, hanem az a mély meggyőződés is húzódik, hogy hiszek a márkában. Mert a Xiaomi, a tapasztalatom szerint rendkívül erős, hihetetlenül innovatív cég, aminek ebben a tekintetben szerintem a mobilpiacon nincs párja a világon, mert az a fajta innovációs potenciál, amivel rendelkezik, egyedülálló. Erre építve jutottunk el oda, hogy a nulláról indulva már az első év után – egészen máig -, a második legnagyobb szereplő lettünk a magyar mobilpiacon, ahol most egy stabil 20 százalékos részesedés körüli sávban mozgunk. Ami annak is köszönhető, hogy a magyar vevők kifejezetten nyitottak az újdonságok iránt. Mi pedig rendkívül komoly tulajdonosi elkötelezettség mellett – ami természetesen az anyagi háttérre is vonatkozik -, igen erős és célzott marketingmunkával építettük a márkát. Aminek az egyik legfontosabb elemeként, az akkor világbajnoknak számító több, mint 100 megapixeles, majd még ennél is nagyobb felbontású kamerák kerültek az üzenet fókuszába. Így jutottunk el oda, hogy a korábban alsó ligában focizó Xiaomi mára a versenytársak csúcskategóriás készülékeivel azonos árkategóriába is felkerült.”

A folyamatos innováció a szakember szerint már csak azért is kulcskérdés, mert szavai szerint a hazai mobilpiac kihívásokkal teli: inkább stagnál, mint növekszik, miközben a forgalom jelentős részét továbbra is a szolgáltatók dominálják. Vagyis a legtöbb telefont a három nagy hazai szolgáltató értékesíti az ügyfeleinek.

„Az egy közhely, hogy ma már nincs innováció a mobiltelefon-piacon” – beszél Wagner Tibor arról, hogy az utóbbi időben senki nem jelentkezett új, átütő technológiai megoldásokkal. „Szerintem ez nem igaz. Folyamatosan nagyobb teljesítményre képes alkatrészek kerülnek a készülékekbe – jobb kamera, jobb processzor. Most az AI a következő lépés, ezt próbálják integrálni a gyártók. A Xiaomi kamerafejlesztései, a Leica együttműködés és a kiemelkedő gyorstöltési technológia mind olyan területek, ahol a cég világviszonylatban is vezető. A fényképezés volt az első üzenet, amivel jöttünk és most már a középkategóriában is 200 megapixeles kamerákat kínálunk, miközben a gyorstöltésben is élen járunk – ez világszinten is kiemelkedő.”

A szakember pozitívumként említi, hogy a magyar vásárlók az okoseszközökre is rendkívüli módon nyitottak: a robotporszívók, a viselhető eszközök, a rollerek egyaránt keresettek. „A robotporszívók piacán mi vagyunk a legnagyobb gyártó. A viselhető eszközök piacát– amit magyarul nehéz szépen megfogalmazni – szintén vezetjük. És most jönnek a tévék.” Mondván a Xiaomi idei fókuszában a TV-szegmens erősítése szerepel, hogy a piac 70 százalékát uraló két koreai márka mellett jelentős részesedésnövekedést érjenek el.

„Emellett pedig a magyar piacon hamarosan új termékkategóriák is megjelennek: a légkondicionálók, háztartási berendezések, amelyek bevezetésében magam is szerepet vállalok a jövőben. A megszokott és az új termékeket pedig egyre több Xiaomi értékesítési csatornán keresztül lehet majd elérni, amibe a globális webáruház hazai elindulása mellett a saját márkaboltok fejlesztése is beletartozik”- folytatta Wagner Tibor, aki szerint a Xiaomi elektromos autója is meg fog jelenni Európában és így Magyarországon, de erre néhány évet valószínűleg még várni kell.

Érsek M. Zoltán