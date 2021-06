Washington – Korrupció miatti büntetőintézkedések bolgár vezetők és cégek ellen

Az Egyesült Államok szerdán korrupciós vádak miatt büntetőintézkedésekkel sújtott három bolgár állampolgárt és 64 általuk irányított bulgáriai vállalatot.

Az amerikai pénzügyminisztérium közleménye szerint a tárca lépése a legerőteljesebb fellépés a korrupcióval szemben.

A washingtoni minisztérium nyilatkozata szerint büntetőintézkedést léptettek életbe Vasszil Krumov Bozskov üzletemberrel szemben, mivel azzal vádolják, hogy orosz vezetők részére tervezett “titkos csatornát” a bolgár kormány befolyásolására. Bozskov a szerencsejáték szektorban folytatott tevékenységét követően vált Bulgária egyik leggazdagabb emberévé, ám 2020-ban elhagyta az országot, hogy elkerülje a zsarolás, adócsalás és befolyásolási kísérlet vádját. A jelenleg Dubajban élő Bozskov tagadja mindezt.

Ned Price, az amerikai külügyi tárca szóvivője ismertette, hogy a büntetőintézkedésekkel sújtottak között van Alekszander Manolev korábbi gazdaságiminiszter-helyettes, Petar Haralampijev, a külföldi bolgárok ügyeivel foglalkozó ügynökség egykori vezetője és Kraszimir Tomov volt főtitkár is.

A tárca szankciókkal sújtotta Deljan Szlavcsev Pejevszki korábbi parlamenti képviselőt és Ilko Dimitrov Zseljazkov korábbi kormányzati tisztségviselőt is, valamint 64, a fenti három személy által tulajdonolt vagy irányított vállalatot.

“A korrupció nemcsak a pénzügyi forrásoktól fosztja meg az állampolgárokat, hanem rombolhatja azoknak az intézményeknek a tekintélyét is, amelyeknek az lenne a feladata, hogy megvédje őket. A Globális Magnyickij Törvényben foglalt szankciós program alapján végrehajtott büntetőintézkedések is azt bizonyítják, hogy elkötelezettek vagyunk a korrupció elleni küzdelem mellett, akárhol is forduljon elő” – idézte Andrea Gackit, az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonok ellenőrzéséért felelős főosztályának vezetőjét a közlemény.

Stefan Janev ügyvivő bolgár miniszterelnök nyilatkozata szerint Victoria Nuland politikai ügyekért felelős külügyi államtitkár telefonon tájékoztatta az amerikai lépésről, amely része annak az erőfeszítésnek, hogy hatékonyabban lépjenek fel a korrupcióval szemben Bulgáriában.

“Partnereinkkel és szövetségeseinkkel fenntartott kapcsolatainkban egyhangúlag valljuk az elkötelezettséget, hogy a korrupció valamennyi formája elleni küzdelemnek feltétel nélküli, fegyelmezett és gyakorlati prioritásnak kell lennie” – áll a bolgár külügyminisztérium szankciókkal kapcsolatos közleményében.

A büntetőintézkedések megtiltják a listán szereplő személyeknek és vállalatoknak, hogy hozzáférjenek az Egyesült Államok pénzügyi rendszeréhez, gyakorlatilag befagyasztva valamennyi amerikai vagyonukat, ezenkívül megtiltják az amerikai állampolgároknak, hogy üzleteljenek a fenti személyekkel és cégekkel.

Az Európai Unió Bizottsága már régóta nyomást gyakorol a 2007 óta EU tagország Bulgáriára, hogy hatékonyabban lépjen fel az ország életét átszövő korrupcióval szemben és javítson a jogállamisággal kapcsolatos mutatóin.