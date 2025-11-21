Winterwunder Mörbisch – a világ legnagyobb betlehemi jászola idén még nagyobb, még színesebb, még varázslatosabb!

A lenyűgöző Téli Csoda Mörbischben adventi rendezvény minden eddiginél nagyobb, színesebb és varázslatosabb formában tér vissza, hogy igazán felejthetetlen karácsonyi élményt nyújtson az egész család számára. 2025. november 22. és 2026. január 4. között a mörbischi víziszínpad és újdonságként a mörbischi strandfürdő is fényárban úszó téli faluvá változik a hétvégéken (péntektől vasárnapig) – tele zenével, ízekkel, varázslattal és csillogással. A világ legnagyobb betleheme egy új, látványos multimédiás vetítés keretében kel életre és mesés utazásra hív „A Kisjézus nyomában”. Számtalan új attrakció várja a látogatókat: helyi finomságokat kínáló faházak, interaktív gyerekprogramok, hangulatos színpadi műsorok, bűvészshow-k, koncertek, valamint egy új, varázslatos fényösvény a Fertő-tó partján.

Amikor a karácsonyi történet fénnyel és zenével életre kel

Fény, hang és vetítés segítségével Mária, József, a pásztorok és a betlehemi csillag története monumentális színpadi látványként bontakozik ki a mörbischi színpad felett. A közönség szemtanúja lehet, ahogy a Jézus születésének hagyományos motívumai fényből szőtt modern képekkel és érzelemdús zenével fonódnak össze. A világ legnagyobb betleheme, melyet a nemzetközileg elismert díszlettervező, Manfred Waba alkotott, óránként kel életre a látogatók előtt egy lélegzetelállító multimédiás show keretében.

Téli varázs a legkisebbeknek

A Café Alsen gyermekrészlegében 16:00 és 19:00 óra között kreatív gyerekprogramok várják a kicsiket. A foglalkozások között karácsonyi díszek festése, karácsonyfa-nyomdázás, mézeskalács-díszítés, saját kitűzők készítése, csillámtetoválás és arcfestés szerepel. Bizonyos napokon Kasperl bábszínház is színesíti a programot, így a gyerekzóna igazi kreatív és szórakoztató családi élményt kínál.

Kézművesség és regionális termékek

A Winterwunder Mörbisch karácsonyi faluja, amely az előző évhez képest jelentősen kibővült, széles kínálatot nyújt kézműves alkotásokból és helyi specialitásokból. A látogatók kézzel készített fából faragott díszeket, ékszereket, gyertyákat, kötött kiegészítőket, horgolt dekorációkat, házi lekvárokat, likőröket és egyéb gasztronómiai különlegességeket fedezhetnek fel a régió kínálatából.A kiállítók rendszeresen váltják egymást, így minden hétvégén új meglepetések várják a közönséget.

Gasztronómia és ínyencségek

A víziszínpad környéke az ünnepi ízek birodalmává változik. A látogatók kilenc standon kóstolhatják meg a burgenlandi vendéglátók és egyesületek regionális finomságait, melyek között kicsik és nagyok is megtalálják kedvenceiket. A klasszikus karácsonyi fogások – sült gesztenye, forralt bor, tócsni – mellett burgenlandi specialitások, például tepertős pogácsa és babsterc is szerepelnek a kínálatban. A hangulatot helyi borok, dél-burgenlandi Uhudler-frizzante és további téli különlegességek teszik teljessé.

Információk – Jegyek és árak:

Ingyenes belépés Burgenland Carddal (részletek: card.burgenland.info)

Felnőttek: 19 €

Gyerekek (6–15 év): 9 €

6 éves kor alatt: ingyenes

Családi jegy (2 felnőtt + 1 gyerek): 40 € + 3 €/további gyerek

Nyugdíjasok, diákok, sorkatonák (igazolvánnyal): 15 €

Szezonbérlet – felnőtt: 49 €

Szezonbérlet – gyerek: 29 €

Figyelem: a helyszíni jegypénztárban 1,50 € felárat számolnak fel.

Nyitvatartás:

2025. november 22. – 2026. január 4., péntektől vasárnapig

Különleges nyitva tartás: 2025. december 8., hétfő

Péntek–szombat: 16:00–20:30 (utolsó belépés 19:30)

Vasárnap és ünnepnapokon: 16:00–19:30 (utolsó belépés 18:30)

Pénztárnyitás: 15:30

Részletes program és jegyelővétel: winterwunder.at

Tippek

Foglalja le jegyét időben! A Téli Csoda Mörbisch számos kiemelkedő programmal vár, és a kereslet egyes napokra már most rendkívül magas – például a híres Coca-Cola karácsonyi kamion is ellátogat ide december 13-án.

Hosszabbítsa meg tartózkodását és fedezze fel Burgenland téli varázsát! Az advent ünnepvárás Burgenlandban a rácsodálkozás, a kóstolás és a közös élmények időszaka. A csillogó kastélykertektől kezdve a világ legnagyobb mörbischi betlehemén át a hangulatos városi utcácskákig mindenütt varázslatos, minden érzéket rabul ejtő, téli élményvilág nyílik meg az érdeklődők előtt. Észak- és Dél-Burgenland-szerte életre kelnek a karácsonyi hagyományok, az adventi hangulat kézzelfoghatóvá válik, minden pillanat felejthetetlen. A legszebb adventi vásárok áttekintése: burgenland.info/winterwunder- burgenland