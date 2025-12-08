Wizz Air: debreceni járatok újraindítása

2026. március 31-től újra elérhetővé válik Izrael gazdasági és kulturális központja, Tel Aviv, ahova a légitársaság hetente három alkalommal, kedden, csütörtökön és szombaton repül majd.

Május 2-ától indulnak el újra a járatok Eindhovenbe, a holland város repülőterére heti két alkalommal, kedden és szombaton lehet eljutni a társaság repülőgépével. A harmadik visszatérő járat az isztambuli: júniustól Törökország legnépesebb városába a tervek szerint hetente három alkalommal, hétfőn, szerdán és pénteken közlekedik majd a diszkont légitársaság. (Wizz Air)