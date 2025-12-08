Kezdőlap Hírek Wizz Air: debreceni járatok újraindítása
Wizz Air: debreceni járatok újraindítása

Fotó: Wizz Air

2026. március 31-től újra elérhetővé válik Izrael gazdasági és kulturális központja, Tel Aviv, ahova a légitársaság hetente három alkalommal, kedden, csütörtökön és szombaton repül majd.

Május 2-ától indulnak el újra a járatok Eindhovenbe, a holland város repülőterére heti két alkalommal, kedden és szombaton lehet eljutni a társaság repülőgépével. A harmadik visszatérő járat az isztambuli: júniustól Törökország legnépesebb városába a tervek szerint hetente három alkalommal, hétfőn, szerdán és pénteken közlekedik majd a diszkont légitársaság. (Wizz Air)

Agrár

Nagy István: a mezőgazdaság teljes kibocsátási értéke és jövedelmezősége is bővült

Felidézte, az állatbetegségek közül a ragadós száj- és körömfájás 50 év után jelent meg Magyarországon. További nehézséget okozott az afrikai sertéspestis, a kéknyelv, a kiskérődzők pestise vagy a madárinfluenza vírusa is - tette hozzá.
Gazdaság

A hazai fenyőfa a menő

A vásárlók háromnegyede idén is hazai termelők termékeit díszítheti fel otthonában -
Gazdaság

Az Essity elnyerte az EcoVadis Platinum 2025 minősítést

Az Essity megkapta az EcoVadis Platinum 2025 minősítést, így ismét a világ vállalatainak legfelső 1%-ában szerepel a CSR-teljesítmény alapján.
