Women in Hospitality Summit: a Danubius Hotels új szakmai platformja a szállodaipar női vezetői számára

A Danubius Hotels Zrt. november 13-án, a Kedvesség Világnapján rendezte meg a hazai turizmus ágazat első, kifejezetten női vezetőknek szóló szakmai és közösségépítő eseményét, a Women in Hospitality Summitot. A Radisson Blu Béke Hotelben több mint 100 női szállodai vezető vett részt.

A Danubius Hotels Zrt. a hazai szállodaipar több mint 50 éve meghatározó szereplője, amely a vendégélményt és a munkatársi élményt kiemelt vállalati értékként kezeli. A lánc innováció iránti elkötelezettsége nem csupán beruházásaiban, hanem a szervezetfejlesztésben és a modern vezetői kultúra erősítésében is tetten érhető.

A vállalat vezetői közösségét Pilléreknek nevezik, utalva arra a stabilitásra és felelősségre, amelyet a mindennapi működésben képviselnek. A Pillérek Klubja 2019-ben jött létre azzal a céllal, hogy erősítse a vezetők közötti együttműködést, elősegítse az osztályok szakmai kapcsolódását, valamint támogassa a vállalati üzenetek hatékony áramlását. A kezdeményezés azóta a Danubius vezetői kultúrájának meghatározó eleme lett, amely keretet ad a szakmai párbeszédnek és a közös fejlődésnek is. A közösség fele női vezetőkből áll, így támogatásuk évek óta hangsúlyos vállalati fókusz. A PillérNők Klubja belső program sikere inspirálta a Danubius Hotels vezetését, hogy a kezdeményezést szektorszintre emelje és új szakmai platformot hozzon létre a szállodaipar női vezetői számára. A program szakmai kidolgozását és megvalósítását Liptai Juditra, a vállalat központi értékesítési és marketingigazgatójára bízták. Így született meg a Women in Hospitality Summit esemény.

A programban öt szakmai előadás és négy tematikus foglalkozás kapott helyet, amelyek fókusza a szakmai önazonosság, a vezetői minták újragondolása, az önismeret, a magabiztosság és a feltöltődés volt. A regisztrálók száma a várakozásokat hamar felülmúlta, ami az első jel volt arra, hogy a kezdeményezés valós, szektorszintű igényt érintett.

A konferencia kiemelt előadója Leslie LaPage volt, a La Femme International Film Festival alapítója, aki előadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a női vezetők támogatása nemzetközi szinten is stratégiai kérdés. Mellette Schubauer Krisztina és Karafiáth Balázs adtak elő a vezetés emberi oldaláról, az erő és kedvesség egyensúlyáról. A résztvevők közös tapasztalata szerint a kedvesség nem gyengeség, hanem a professzionális vendégélmény egyik legfontosabb, ugyanakkor nem mindig legkönnyebb eszköze.

A Danubius Hotels évek óta következetesen dolgozik azon, hogy a női vezetők láthatóbb szerepet kapjanak a turizmus és vendéglátás hazai szakmai közegében. Ezt a céges törekvést foglalja össze Liptai Judit gondolata is:

„A szállodaipar női vezetői egyszerre viselnek szakmai, üzleti és emberi terheket – vendégélményért, üzleti eredeményességért felelnek, csapatokat irányítanak, napi döntések súlyát, és gyakran a harmadik műszak otthoni feladatait is viszik. Szerettünk volna olyan közeget teremteni, ahol nemcsak inspirációt kapnak, hanem valódi feltöltődést és megerősítést is” – mondta Liptai Judit, az esemény megálmodója.

A Summit alapját négy cél adta:

hiteles vezetői minták és inspiráló történetek bemutatása ,

, a női vezetők szakmai közösségének megerősítése ,

, a szakértelem, az önreflexió, a belső stabilitás és a magabiztosság fejlesztése ,

, feltöltődést adó programok biztosítása, amelyek segítenek új perspektívákat adni a résztvevők mindennapi vezetői munkájához.

„A programokat úgy állítottuk össze, hogy egyszerre adjanak tudást, önismeretet és megerősítést. Az első visszajelzésekből már most az látszik, hogy erre a fajta szakmai és emberi támogatásra óriási szükség van” – tette hozzá Liptai Judit.

A résztvevőktől már most számtalan szóbeli és írásbeli gratuláció érkezett, a részletes, írásos visszajelzések gyűjtése pedig jelenleg is zajlik. A szervezők szerint egyértelmű, hogy a kezdeményezésnek helye van a magyar szállodaiparban, és a Women in Hospitality Summit hosszabb távon is tartós fórumává válhat a női vezetők szakmai és emberi támogatásának.

