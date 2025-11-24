Zágráb ünnepi díszben: adventi élmények és stílusos feltöltődés

Zágráb a téli időszakban különleges arcát mutatja: a történelmi utcák ünnepi fénybe öltöznek, a város pezsgő kulturális élettel telik meg, és minden sarkon valódi adventi hangulat vár. Idén különösen izgalmas programok csábítják a magyar látogatókat is.

A zene szerelmesei számára kihagyhatatlan az André Rieu & Strauss Festival november 26-án, valamint a Strauss Christmas Gala december 23-án, amelyek a Zágráb Arénában varázsolnak ünnepi atmoszférát. A város múzeumait a játékos Museums Maybe platform segítségével fedezhetjük fel, amely kreatív útvonalakkal hozza közelebb Zágráb különleges kulturális helyszíneit.

Természetesen nem maradhat ki a város ikonikus és Európa-szerte híres eseménye: a Zágrábi Adventi Vásár (2025. november 29. – 2026. január 7.), ahol fények, illatok és téli finomságok teremtik meg a tökéletes ünnepi atmoszférát. Történelmi elegancia és modern kényelem