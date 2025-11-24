Kezdőlap Turizmus Zágráb ünnepi díszben: adventi élmények és stílusos feltöltődés
Zágráb ünnepi díszben: adventi élmények és stílusos feltöltődés

Zágráb a téli időszakban különleges arcát mutatja: a történelmi utcák ünnepi fénybe öltöznek, a város pezsgő kulturális élettel telik meg, és minden sarkon valódi adventi hangulat vár. Idén különösen izgalmas programok csábítják a magyar látogatókat is.

A zene szerelmesei számára kihagyhatatlan az André Rieu & Strauss Festival november 26-án, valamint a Strauss Christmas Gala december 23-án, amelyek a Zágráb Arénában varázsolnak ünnepi atmoszférát. A város múzeumait a játékos Museums Maybe platform segítségével fedezhetjük fel, amely kreatív útvonalakkal hozza közelebb Zágráb különleges kulturális helyszíneit.

Természetesen nem maradhat ki a város ikonikus és Európa-szerte híres eseménye: a Zágrábi Adventi Vásár (2025. november 29. – 2026. január 7.), ahol fények, illatok és téli finomságok teremtik meg a tökéletes ünnepi atmoszférát. Történelmi elegancia és modern kényelem
Ha ezt a sokrétű programkínálatot igazán kényelmesen szeretnéd átélni, érdemes olyan helyet választani, amely pár perc sétára van a belváros legtöbb látnivalójától – és amely maga is része a város történelmi örökségének. Az Amadria Park Hotel Capital a horvát főváros szívében egyszerre hordozza a történelem, az építészet és a modern luxus különleges elegyét. Az egykori bécsi bankegyesület horvát fiókjának impozáns épülete ma exkluzív örökségszállodaként működik, és Zágráb egyik valódi építészeti gyöngyszemének számít. Gazdag múltja, magas színvonalú szolgáltatásai és központi elhelyezkedése révén ideális kiindulópont a város felfedezéséhez.

Az 1921 és 1923 között, Art Deco stílusban épült szálloda a történelmi bájt korhű részletekkel és a mai kor kényelmi színvonalával ötvözi. Szinte tökéletesen megőrzött homlokzata, elegáns enteriőrjei és az eredeti páncélszekrénnyel rendelkező trezorterem különleges építészeti látványossággá teszik az épületet. A hotel 109 stílusosan berendezett szobával várja vendégeit, amelyek közül több panorámás kilátást nyújt Zágráb városképére. A szobák Art Nouveau részletei és modern szolgáltatásai – személyre szabott párnaválaszték, ingyenes fitneszhasználat – maximális kényelmet biztosítanak. A belvárosi elhelyezkedés ellenére a vendégek a saját mélygarázsban elérhető valet parkolás kényelmét is élvezhetik.

