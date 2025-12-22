Kezdőlap Építőipar Zöld védelem a házbejáratnál. Hörmann: amikor a design találkozik az energiahatékonysággal
Építőipar
Zöld védelem a házbejáratnál. Hörmann: amikor a design találkozik az energiahatékonysággal

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu

A német Hörmann Thermo65 és Thermo46 ajtócsaládja azt bizonyítja, hogy a kiváló hőszigetelés, a prémium minőség és a környezettudatos gyártás természetes módon járhatnak együtt.

A Hörmann Thermo65 házbejárati ajtók nem véletlenül tartoznak Európa legkeresettebb termékei közé. A német épületenergetikai törvény (GEG) új, szigorú követelményeinek megfelelő, 65 mm vastag, teljes felületű PU keményhab-töltetű acél ajtólap és a kompozit anyagú belső szárnyprofil a legjobb hőszigetelési teljesítményt ígéri. Ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a hideg valóban kint marad, és így a fűtési költségek jelentősen csökkenthetők.

A Thermo46 lakásbejárati ajtók pedig a mellékbejáratokhoz vagy szélfogókhoz jelentenek ideális választást, ahol szintén fontos a hőhídmentes kialakítás.

A Hörmann egyik kulcsinnovációja a látható szárnyprofil nélküli kialakítás. Míg más gyártóknál a szárnyprofil kívül-belül is látszik, a Hörmann belső elhelyezésű megoldása teljesen egysíkú ajtólapot eredményez. Ez nemcsak esztétikus, hanem kiküszöböli a hőhidakat is, amelyek más konstrukcióknál energiaveszteséget okoznak. A Thermo46 lakásbejárati ajtók pedig ideális választást jelentenek mellékbejáratokhoz, ahol szintén fontos a hőhídmentes kialakítás.

Biztonság és komfort

Az alapkivitelben szállított 5-pontos biztonsági zár komoly védettséget nyújt – a statisztikák szerint ha a betörőnek 90 másodperc alatt nem sikerül bejutnia, általában felhagy a próbálkozással. Az opcionális RC2 betörésgátló felszereltség tovább emeli a biztonságot, ráadásul ez a tanúsított védelem nem látszik az ajtón.

A hanggátló változatok csökkentik az utcai zajokat, a tűzgátló kivitelek pedig ideálisak a garázsból a lakótérbe történő átjáráshoz. A 2-szárnyú változatok szélesebb átjárást biztosítanak, ami babakocsik, kerekesszékek számára különösen fontos.

Design és okos megoldások

A Hörmann a 10 Color, a 10 MatchColor és a 7 Matt deluxe szín, valamint a 5 Decograin dekor közül kínál választási lehetőséget. Az új, keskeny üvegezéssel ellátott elegáns megoldások pedig még több természetes fényt engednek be, miközben megőrzik a kiemelkedő hőszigetelést. A Thermo65 ajtók opcionálisan RAL 9016 fehér belső oldallal is kaphatók, így tökéletesen harmonizálnak a fehér beltéri ajtókkal.

A SmartKey rádiós ajtózár-meghajtás és az automata zárak (kódkapcsoló, ujjlenyomat, okostelefon) modern kényelmet biztosítanak, a homee rendszerrel pedig a garázs- és udvari kapu is vezérelhető.

CO₂-semleges alapfelszereltség és HuGBC tagság

A Hörmann minden bejárati ajtót alapfelszereltségként CO₂-semlegesen kínál – külön felár nélkül. A vállalat teljes villamosenergia-szükségletét 100%-ban megújuló energiából fedezi, ezzel évente több mint 75 000 tonna CO₂-t takarít meg. A fennmaradó kibocsátást tanúsított klímavédelmi projektekkel kompenzálják. A több mint 85 éves múltra építő családi cég minden Thermo65 és Thermo46 ajtóra 5 év jótállást biztosít, jelezve, hogy a prémium minőség, az energiahatékonyság és a környezettudatos szemlélet a gyakorlatban is szorosan összekapcsolódik

A Hörmann Hungária 2025 februárjában csatlakozott a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC) közösségéhez. Szujó László ügyvezető szerint a tagság lehetőséget ad arra, hogy a vállalat még aktívabban járuljon hozzá a hazai fenntartható építési irányelvek alakításához. (Támogatott tartalom)

 

