Zömmel 10 millió forint alatt hirdették meg a használt autókat

 A személygépkocsik csaknem 90 százalékát a használt autók piacán10 millió forint alatt hirdették meg júniusban: a Magyarországon megjelent hirdetések 40,2 százaléka 2,5 millió forint alatti, 26,4 százaléka 2,5-5 millió forint közötti, 20,5 százaléka 5-10 millió forint közötti és 12,9 százaléka 10 millió forint fölötti értékű személygépjárművet kínált – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) és Használtautó.hu a júniusi adatokból nyert második közös statisztikájuk alapján hétfőn az MTI-vel.

A KSH tájékoztatása szerint az összes hirdetést figyelembe véve idén júniusban a kínálati átlagár 5 millió 400 ezer, az előző év azonos időszakában pedig 5 millió 200 ezer forint volt.

Hozzátették, hogy a használt autók internetes piacán megjelent hirdetések alapján júniusban csaknem 50 százalékban (53 910 darab) benzinmeghajtású, 41,6 százalékban (45 420 darab) dízelmeghajtású személygépjárműveket kínáltak. A hibrid meghajtású gépjárművek (benzin és dízel együttesen) 3,7 százalékban (4080 darab), az elektromosok 5 százalékban (5440 darab), az egyéb meghajtásúak pedig 0,2 százalékban (250 darab) szerepeltek a kínálatban. 2024 júniusához képest 5650-nel kevesebb használt gépjármű volt elérhető.

A Használtautó.hu választékában az előző év azonos időszakához viszonyítva az elektromos meghajtású autók száma 34,3 százalékkal, míg az egyéb meghajtásúaké 13,6 százalékkal nőtt. Emellett a benzinmeghajtásúaké 5,6 százalékkal, a dízelmeghajtásúaké 7,6, míg a hibrid meghajtású autók száma 3,8 százalékkal csökkent.

Rámutattak, hogy a meghirdetett benzines autók átlagosan 157 ezer, a dízel autók 222 ezer kilométert tettek meg. A hirdetésekben szereplő benzines autók átlagosan 14,1, a dízeles autók 12,3 évesek voltak, előbbiek átlagéletkora egy év alatt 2,2 százalékot, míg a dízeleseké 4,2 százalékot nőtt.

Arra is kitértek, hogy a leggyakrabban előforduló márkák a Használtautó.hu oldalon meghirdetett gépkocsik között 2025 júniusában a Volkswagen, a BMW, majd az Opel volt. Mindhárom esetén 8 ezer és 11 ezer közötti hirdetésszám található a honlapon. Az első három márkát sorrendben a Ford, a Mercedes-Benz, az Audi, a Škoda, a Toyota, a Renault és a Suzuki követte.

A 10 legnépszerűbb márkában meghirdetett autók életkora 10 és 16 év közötti, míg kínálati átlagáraik 2,4 és 9,8 millió forint között mozogtak.

A Használtautó.hu és a KSH közölte, hogy a júniusi adatok alapján a piac továbbra is stabil, az árak enyhén emelkednek, és egyre nagyobb arányban jelennek meg alternatív hajtású járművek – a hazai használtautó-piac egyértelműen követi a technológiai és környezettudatos trendeket.

Fogyasztóvédelem

Minden negyedik reklám kifogásolgató – nyelvvédelmi szempontból

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) 357 reklámot ellenőrzött a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok révén.
Hírek

AI-keresésekhez igazodó eszközt fejlesztettek Magyarországon

Mesterséges intelligencia alapú keresésekre való optimalizálást segítő új eszközt mutattak be. A BP Content Optimizer magyar nyelvű tartalmakat alakít át úgy, hogy azok megjelenhessenek generatív keresőmotorok – például a ChatGPT – válaszaiban. A közel tíz éve működő keresőoptimalizálási ügynökség szerint a kis- és középvállalkozások komoly hátrányba kerülhetnek, ha nem készülnek fel időben a változó keresési szokásokra. Az első verzióhoz korlátozott hozzáférést biztosítanak, hogy a visszajelzések alapján alakítsák ki a hazai gyakorlatot – közölte Szesztay Péter ügyvezető.
Gazdaság

Hogyan kerülhető el a tanévkezdési stressz? Szakértői tippek

Nehéz újra beülni szeptemberben a tanterembe, hiszen a hosszú nyári szünet élménydús időszaka könnyen felülírhatja a diákok iskolai motivációját. A visszatérés egyes gyerekek számára izgalmas, másoknak azonban szorongással teli időszak az új tanév. Ez különösen igaz azokra a gyerekekre, akik új iskolában kezdenek, vagy akik tanulási nehézségekkel küzdenek. A legtöbb diáknál szerencsére az új iskolaév okozta aggodalmak hamar elmúlnak, ilyenkor a szorongás csupán átmeneti.
Autó
Fogyasztóvédelem
Hírek
Gazdaság
