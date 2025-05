A Fed nem változtatott az irányadó dollárkamaton

Az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) a piaci várakozásoknak megfelelően nem változtatott az irányadó dollárkamatok 4,25-4,50 százalékos sávján a szerdán végződött kétnapos monetáris politikai ülésén.

A Fed közleménye szerint a célsávot változatlanul, 4,25-4,50 százalékon hagyta, immár a harmadik egymást követő alkalommal.

A Federal Reserve legutóbb tavaly decemberben, 25 bázisponttal csökkentette a kamatot, januárban és márciusban pedig a piaci várakozásokkal összhangban nem változtatott az irányadó dollárkamat-tartományon.

A Federal Reserve a szerdai döntés indoklásában hangsúlyozta: a legfrissebb makrogazdasági mutatók arra utalnak, hogy a gazdasági aktivitás továbbra is szilárd ütemben bővül, a munkanélküliségi ráta az elmúlt hónapokban alacsony szinten stabilizálódott, a munkaerőpiaci feltételek pedig továbbra is szilárdak. Az infláció viszont továbbra is kissé emelkedett, míg a gazdasági kilátásokkal kapcsolatos bizonytalanság tovább fokozódott.

A Fed monetáris politikai döntéshozó testülete, a nyíltpiaci bizottság (FOMC) kiemelte, hogy a 2 százalékos inflációs cél és a maximális foglalkoztatottság elérésére törekszik hosszabb távon.

A bizottság figyelemmel kíséri a kettős megbízatásának mindkét oldalát érintő kockázatokat, és úgy ítéli meg, hogy nőtt a magasabb munkanélküliség és a magasabb infláció kockázata – szögezi le az MTI közlemény.

A célsáv további módosításának mértékét és időzítését mérlegelve a bizottság körültekintően fogja értékelni a beérkező adatokat, a kilátások változását és a kockázatok egyensúlyát-közölték.

A bizottság megjegyezte, hogy készen áll a monetáris politika irányvonalának szükség szerinti kiigazítására, amennyiben olyan kockázatok merülnek fel, amelyek akadályozhatják a célok elérését.