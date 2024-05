BÉT – Emelkedett a héten a BUX

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt pénteki záráshoz képest 1,44 százalékkal, vagyis 962,94 ponttal emelkedve, 68 002,24 ponton zárta a hetet.

Az összforgalom 67,084 milliárd forintról 46,306 milliárd forintra csökkent heti összevetésben, de a május 1-jei munkaszünet miatt most csak négy kereskedési nap volt. A vezető részvények mindegyike erősödött a múlt pénteki záráshoz képest.



A BÉT felemás hetet zárt, ugyanis a szerdai szünnap előtt jól alakult a kereskedés, a hét második felét viszont enyhe visszaesés jellemezte. A tőzsdeindex alakulása eleinte meghaladta, a hét utolsó kereskedési napján alulmúlta a nyugati részvénypiacok átlagát. A BUX 67 885,92 pontos történelmi csúccsal kezdte a hetet, a keddi zárásra pedig már meghaladta a 68 ezres szintet. Csütörtökön enyhén negatívba fordult, és bár pénteken sem volt jelentős a csökkenés, a BUX csak a zárásra került újra 68 ezer pont fölé, kevéssel előtte még 67 900 pont alatt volt.



Az OTP a múlt pénteken közzétett rekordnyereség hatására erősödött a héten, csupán a hét utolsó kereskedési napján korrigált kissé vissza. A befektetői hangulatra az üzemanyagár-szabályozás ügye is hatott, de központi beavatkozást végül nem jelentettek be, a kormány és a kereskedők álláspontja közeledett a héten. Pénteken a miniszterelnök is elfogadhatónak nevezte, hogy a belföldi árak referenciaértéke a szomszédos országok átlagára legyen – emelte ki heti összefoglalójában az Equilor Befektetési Zrt.



A héten a legnagyobb mértékben, 3,01 százalékkal, 27 forinttal a Magyar Telekom részvényeinek értéke nőtt, pénteki záróárfolyamuk elérte a 925 forintot, heti forgalmuk az 1,833 milliárd forintot.



Az OTP 2,12 százalékkal, 375 forinttal, 18 085 forintra erősödött 30,561 milliárd forintos összforgalom mellett.



A Richter-részvények értéke 1,47 százalékkal, 135 forinttal, 9335 forintra nőtt, forgalmuk meghaladta a 6,991 milliárd forintot.



A héten a Mol-papírok 0,6 százalékkal, 18 forinttal, 3022 forintra drágultak, összforgalmuk csaknem elérte a 4,43 milliárd forintot.



A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX a múlt pénteki értékhez képest 0,14 százalékos, 8,49 pontos csökkenéssel, 6007,09 ponton zárt.