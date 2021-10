BÉT – Iránykereséssel indulhat a kereskedés

Iránykereséssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) hétfőn az Equilor Befektetési Zrt. senior elemzője szerint.

Varga Zoltán jelezte: a vezető részvények közül elsősorban a Richter mozgása lehet érdekes, miután fontos támaszokról fordult, majd kilépett egy csökkenő trendvonal alól. A következő ellenállási szint 8600 forint felett húzódik, áttörése esetén a 8750, majd a 9 ezer forintos szinteket veheti célba.

A Mol árfolyamában 2728 forintnál húzódik a következő ellenállási szint, de most egy enyhe korrekciós szakaszban mozog, támasz 2650 forint közelében van. Az OTP grafikonján továbbra is 18 800 forintnál húzódik ellenállás, amely a történelmi maximum, támasz pedig 18 ezer forintnál. A Magyar Telekom árfolyama továbbra is a 420-430 forintos szintek között mozoghat a szakértő szerint.

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 111,26 pontos, 0,21 százalékos emelkedéssel, 53 955,85 ponton zárt pénteken, a részvénypiac forgalma 7,7 milliárd forint volt.

A Mol 4 forinttal, 0,15 százalékkal 2684 forintra erősödött, 2,1 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 5 forinttal, 0,03 százalékkal 18 590 forintra csökkent, forgalmuk 2,6 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 1,0 forinttal, 0,24 százalékkal 424 forintra esett, forgalma 72,6 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 70 forinttal, 0,82 százalékkal 8590 forintra nőtt, a részvények forgalma 1,6 milliárd forintot ért el.