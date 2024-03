Csúcsközelben az árfolyam, megjelentek a “Bitcoin-bálnák” Teljes lista, kinél mennyi van.

A Bitcoin árfolyama minden idők legmagasabb árfolyamához közelít, ami nagyrészt az amerikai pénzügyi óriásoknak köszönhető, akik dollármilliárdokat ölnek a változékony digitális eszköz megvásárlásába.

Az elmúlt hetekben a nagyhatalmú amerikai pénzügyi óriások úgynevezett “Bitcoin-bálnává” váltak. Amiben annak is szerepe van, hogy a Bitcoin rendszere miatt mindig csak 21 millió bitcoin lesz forgalomban amiből eddig 19 milliót hoztak létre, de sokan már elszámoltak, és valószínűleg már nincsenek a piacon.

A BBC azt vette górcső alá, hogy milyen más szervezetek vagy magánszemélyek számítanak még Bitcoin-bálnáknak, és mit jelent a vagyonváltás az eredetileg peer-to-peer internetes pénzként létrehozott digitális valuta számára? Ahol a peer-to-peer (P2P) paradigma lényege, hogy az informatikai hálózat végpontjai közvetlenül egymással kommunikálnak, vagyis központi kitüntetett csomópont nélkül vagyis az egyenrangú partnerek állnak szemben egymással és nincs központosított erőforrás-elosztás.

Az alábbi számok a BBC február 29.-én véget ért, közvetlen kutatásokból és közzétett információkból gyűjtött becslései, amelyek jó áttekintést kell adhatnak a Bitcoin eloszlásáról. Kiindulópontja az, hogy a valaha elérhető Bitcoin teljes mennyisége 21 millió. Még 1,4 milliót kell bányászni, és a 19,6 millióból 2,4 millió azóta “elveszett”. A becslések arról, hogy hány bitcoin veszett el örökre, hárommilliótól akár hatmillióig terjednek. A bitcoinok azért veszhetnek el, mert az emberek elfelejtik a digitális pénztárcájuk adatait, mert a Bitcoinban nincs “ügyfélszolgálat”. Jól mutatja ezt James Howells esete, aki 8000 bitcoint vesztett el egy Walesben eldobott merevlemezen.

Az elveszett bitcoinok egy része származhat bűncselekményből származó, de érintetlen bevételből is. Az Elliptic kripto-nyomozói szerint 3,15 millió bitcoin 10 éve vagy annál is tovább szunnyad. Egyes elemzők – például a Chainalysis nyomozói – szerint az öt éve nem mozgatott bitcoinok is elveszhetnek. Így potenciálisan további több millió bitcoin kerülhet az elveszett halomra.

Ezzel kapcsolatban a gyakran elfogadott laza becslés 3,5 millióról szól. De ezekből a szunnyadó érmékből 1,1 millió valószínűleg a Bitcoin máig névtelen létrehozójáé, így ezt a részt kivehetjük az egyenletből. Az elveszett érmék óvatos becslése tehát körülbelül 2,4 millió, vagyis az összes bitcoin 11%-a.

Kriptotőzsdék – 2,3 millió bitcoin

A kriptopénz-tőzsdék úgy működnek, mint a kriptohasználók bankjai, ahol az ügyfél a hagyományos pénzét, például dollárt vagy fontot Bitcoinra és más digitális tokenekre cserélheti. A K33 kutatóinak becslése szerint körülbelül 2,3 millió bitcoint tartanak a tőzsdék, akár az ügyfelek nevében, akár floatként, ami az eladásra kínált, „lebegtetett”, piacon elérhető bitcoin becslése. A Binance a világ legnagyobb tőzsdéje, a becslések szerint körülbelül 550 000 bitcoint tart – ezt követi a Bitfinex (403 000), a Coinbase (386 000), a Robinhood (146 000) és az OKX (126 000). Összességében úgy gondolják, hogy a tőzsdék az összes bitcoin mintegy 11%-át birtokolják.

Az érmék tőzsdén hagyása azonban rosszul is elsülhet, például az FTX összeomlásával, amely miatt az ügyfelek nem jutottak hozzá érméikhez. Néhány az eredeti szellemiséghez ragaszkodó Bitcoin-puristát az is nyugtalanít, hogy a nagy és egyre inkább szabályozott és jogilag megfelelő tőzsdékre való támaszkodás ellentétes a Bitcoin intézményellenes ethoszával.

Ismeretlen bálnák – 1 600 000 bitcoin

Bitcoin-bálna az, aki több mint 10 000 bitcoint tart a digitális tárcájában. A Bitinfocharts weboldal nyilvános blokklánc nyilvántartások alapján vezeti a 100 leggazdagabb tárcát tartalmazó Bitcoin Rich Listet, és körülbelül 80 olyan tárca van, amely 10 000 vagy annál több érmével rendelkezik, és amelynek tulajdonosai ismeretlenek. Egy ilyen tárca birtoklása milliárdossá tenne. Ezek közül néhány lehet, hogy olyan emberek vagy szervezetek tárcája, amelyek máshol szerepelnek, de ezt soha nem fogjuk megtudni, hacsak egy kutató nem teremti meg a kapcsolatot, vagy a bálna nem adja ki magát. Egy laza becslés szerint a nagy bálnák az összes bitcoin körülbelül 8%-át teszik ki.

Még nem bányászott – 1,400,000 bitcoin

A Bitcoin feltalálásának módja szerint, mindig csak 21 millió érme lehet. Minden érmét a világ minden tájáról önkéntes számítógépekből álló hálózat segítségével kell kibányászni. Ezek a számítógépek – amelyek gyakran a nagy Bitcoin-bányászati vállalatok tulajdonában vannak – úgy működnek, mint a high-tech könyvelők, akik ellenőrzik és biztosítják a Bitcoin-tranzakciók nyilvántartását. A munkáért cserébe a számítógépek automatikusan bitcoinokkal jutalmazódnak. Idővel a bányászjutalom részeként kiosztott érmék mennyisége automatikusan csökken, áprilisban pedig ismét a felére csökken, tovább szorítva az új érmék kínálatát. Az érméknek még mindig körülbelül 7%-át kell kibányászni, és a becslések szerint az utolsó Bitcoin 2140-ben jön létre.

Satoshi Nakamoto, a Bitcoin feltalálója – 1,100,000 bitcoin

A Bitcoin névtelen megalkotója becslések szerint 1,1 millió bitcoint tart a tárcákban, amelyeket elsőként 2009-ben hozott létre. Az érmék közül évek óta egyiket sem mozgatta senki, és senki sem tudja, ki az a Satoshi – vagy hogy egyáltalán él-e még. Ha még él – és a becslések helytállóak -, akkor Satoshi Nakamoto ezzel nagyjából a világ 22. leggazdagabb embere lenne. Ez a készlet az összes bitcoin 5%-át teszi ki.

Szabályozott befektetési cégek – 933,000 bitcoin

Januárban az amerikai pénzügyi hatóságok engedélyezték, hogy a szabályozott befektetési cégek megkezdjék a Bitcoinhoz kapcsolódó új pénzügyi termékek, az úgynevezett Spot Bitcoin ETF-ek értékesítését. Február közepén az ETF-ek indítására jelentkező befektetési óriások ezrével kezdtek bitcoinokat vásárolni, mivel a fedezeti alapoktól kezdve a tőzsdei kereskedőkig mindenféle befektetési alapokat vásároltak, hogy a Bitcoin árfolyamára fogadjanak, anélkül, hogy maguknak érméket kellene birtokolniuk.

A K33 Research szerint február 29-ig már 933 000 érmét osztottak ki vagy vásároltak meg, és jelenleg is az intézmények tartják ezeket az új pénzügyi termékeket. A K33 elemzői szerint a legnagyobb birtokos a Grayscale, amely digitális valuta befektetési vállalkozásként indult. Becslések szerint mintegy 450 000 bitcoinnal rendelkezik. További óriások közé tartozik a BlackRock (150 000) és a Fidelity (102 000).

A legtöbb kripto-rajongó online ünnepli személyes vagyonának növekedését, ami annak köszönhető, hogy a pénzügyi intézmény a megnövekedett kereslet révén felpumpálta a Bitcoin értékét. Néhányan azonban aggodalmukat fejezték ki a hatalom és a vagyon konszolidációjával kapcsolatban a hagyományos szabályozott bankrendszerben, amelynek felváltására a Bitcoint kitalálták. Ezek a pénzügyi óriások jelenleg az összes érme mintegy 4,5%-át birtokolják.

Jogérvényesítés – 335 000 bitcoin

A rendőrök világszerte rendszeresen lecsapnak kiberbűnözői bandákra vagy illegális piacterekre, és eközben hatalmas bitcoin-készleteket foglalnak le. Az Egyesült Államok 2020 óta három nagyobb bitcoin lefoglalásra került sor. Ezeket végül árverésen értékesítik, de a 21.co kutatása szerint a pénzek a megfelelő kriptotárcákban maradtak, és nem mozdultak el, így a letartóztatásokból közel 200 000 bitcoin van náluk. Az Arkham Intelligence egy további 30 000 érmét tartalmazó Bitcoin-tárca címét is összekapcsolta a Selyemút nevű darknetes piactér amerikai felszámolásával. Az Egyesült Királyságban a feltételezések szerint 61 000 bitcoin van egy 2018-as nagyszabású lefoglalásból, a német rendőrségnél pedig még mindig 50 000 érme van egy közelmúltbeli akcióból.

MicroStrategy, szoftvercég – 193 000 bitcoin

A bitcoin-hívőket gyakran lézerszemekkel ábrázolják a közösségi médiában megjelenő képeken, és egyikük sem ég fényesebben, mint Michael Saylor szoftvervállalkozóé. 2020-ban rábeszélte vállalati szoftvercégét, hogy kezdjen el annyi Bitcoint felvásárolni, amennyit csak tud, és minden egyes vásárlást egy olyan Tweet-tel ünnepel, amely kivétel nélkül vírusként terjed a kripto-rajongók körében. A MicroStrategy, valamint leányvállalatai jelenleg mintegy 193 000 bitcoinnal rendelkeznek, és ezzel a digitális érmék legnagyobb egyszemélyes szervezeti tulajdonosa.

Block One, kriptoszoftvereket gyártó vállalat -140 000 bitcoin

2020-ban a Block One kriptoszoftvereket gyártó cég vezérigazgatója tweetelte, hogy cége a kezdeti 140 000 bitcoin vásárlása után folytatta a bitcoinok vásárlását. A valós szám tehát valószínűleg jóval magasabb lehet. A cég nem válaszolt a BBC e-mailjére.

Mt Gox, a hack során elveszett érmék – 82,000 bitcoin

A katasztrofális hackelések és malőrök sorozatában a világ első nagy kriptotőzsdéje, az Mt Gox 2011-ben mintegy 850 000 bitcoint veszített el. Mark Hunter, az erről szóló könyv szerzője szerint még mindig nem világos, hogy mi történt az érmékkel, de feltételezhető, hogy a többségüket a tolvajok visszaadták a nyílt piacra. Azonban 80 000 bitcoin érintetlenül hever egy ma már híres kriptotárca “1Feex” címén. Ezt a rejtekhelyet valószínűleg soha nem fogják visszaszerezni vagy mozgatni. További 2600 bitcoin szintén véletlenül és visszafordíthatatlanul megsemmisült a káosz során. De néhány ügyfél, aki a hackelés során elvesztette megtakarításait, elkezdte visszakapni a visszaszerzett érmék egy részét.

Winklevoss Twins, befektetők – 70 000 bitcoin

Nem tudni biztosan, hogy a kriptovállalkozó testvérek jelenleg hány Bitcoint birtokolnak, de az ikrek a New York Timesnak adott 2017-es interjúban elárulták, hogy körülbelül 70 000 Bitcoinnal rendelkeznek, és azt mondták, hogy egyet sem adtak el.

Tether, kriptopénzzel foglalkozó cég – 67 000 bitcoin

A Tether egy saját, stabil érmeként ismert kriptotoken, de a mögötte álló cég évek óta felvásárolja a bitcoinokat a tartalékai részeként. Iparági megfigyelők becslése szerint a cégnek körülbelül 67 000 bitcoinja van, miután egy januárban közzétett audit szerint a cégnek dollárban kifejezett Bitcoin-mennyiséggel egyenértékű bitcoinja van.

Nyilvánosan jegyzett Bitcoin-bányászok – 40 000 bitcoin

A Bitcoin-bányász cégek nagy teljesítményű számítógépekkel teli raktárakat üzemeltetnek, amelyek zümmögve tartják naprakészen a tranzakciók nyilvános blokkláncát. A munkáért cserébe a Bitcoin-rendszer automatikusan bitcoinokkal jutalmazza őket a bányászatnak nevezett folyamat során. A Bitcoin-bányászat ellentmondásos a számítógépek üzemeltetésének és hűtésének környezeti költségei miatt. Idővel egyre nehezebbé vált a sikeres Bitcoin-bányászat, ezért a nagyvállalatok teszik ki a Bitcoin-bányászok oroszlánrészét világszerte.

Ezek közül sok nem nyilvános, de a K33 kutatása szerint a 8 legnagyobb nyilvánosan jegyzett cég mintegy 40 000 bitcoint birtokol. A legnagyobbak közé tartozik a Marathon (16 000), a Hut8 (9000) és a RIOT (7600).

Tim Draper, befektető – 30 000 bitcoin

Tim Draper amerikai kockázati tőkebefektető 2014-ben került a címlapokra, amikor megvásárolt 30 000 bitcoint, amelyet a rendőrség lefoglalt a Silk Roadról, és az amerikai kormány elárverezett. Akkoriban az érmék 17 millió dollárjába kerültek neki. Bár nem nyilatkozik arról, hogy most hány érme van a birtokában, 2022-ben a Protos kriptooldalnak azt mondta, hogy nem adott el egyet sem, és továbbra is vásárol bitcoinokat, így feltételezhető, hogy a birtoklása jelentősen megnőtt.

Michael Saylor – 18,000 bitcoin

A Microstrategy alapítója 2020 októberében tweetelte, hogy személyesen 17 700 bitcoinnal rendelkezik. Mostanra valószínűleg ez már több lehet.

Tesla – 9700 bitcoin

A Tesla 2023. év végi negyedéves eredményei nem tettek említést a pénzügyeiben bekövetkezett változásokról a Bitcoin-állományát illetően. Így feltételezhető, hogy a vállalat még mindig valamivel több mint 9700 Bitcoint birtokol. Elon Musk cége 2021-ben több mint 40 000 érmét vásárolt, de az elmúlt években a többségét eladta.

Block, fizetési és kriptotechnológiai vállalat – 8000 bitcoin

A Block, a Twitter alapítója, Jack Dorsey által vezetett fizetési vállalat régóta kripto-hátteres. Legutóbbi eredményjelentésében azt közölte, hogy körülbelül 8 038 Bitcoinnal rendelkezik befektetési célokra.

Peter Thiel, a befektető – 3600 bitcoin

Nem tudni pontosan, hogy a milliárdos befektető hány bitcoinnal rendelkezik, de 2023-ban a cége elkezdett bitcoinokat vásárolni – eddig összesen 100 millió dollárt költött rá.

El Salvador – 2800 bitcoin

A közép-amerikai ország, El Salvador Bitcoin-rajongó elnöke 2021-ben kezdett közpénzből bitcoint vásárolni országa ellentmondásos beruházási tervének részeként. Az itteni bitcoinok számát az ő tweetjeiből szedte össze Elias holland kutató, aki egy portfóliót nyomon követő weboldalt üzemeltet. Arról nem vezetnek nyilvános nyilvántartást, hogy pontosan hány érmét és milyen értéken vásároltak.

Emberek

A nagyközönség birtokában lévő bitcoinok számát nagyjából meg lehet becsülni, ami megmaradt – 10,5 millió bitcoin. Ez a ma létező bitcoinok körülbelül 50%-a, ha kivesszük a fenti, a BBC által ismert darabokat. Ez a szám magasabb lesz, ha beleszámítjuk a tőzsdék által tartott érméket, mivel azok nagy része is emberek tulajdonában van. De lehet alacsonyabb is, ha az elveszett érmék száma magasabb, vagy ha a bitcoin bálnák több érmén ülnek, mint amennyiről tudni lehet. Senki sem tudja biztosan, hogy hány embernek van bitcoinja, de a River kriptotechnológiai vállalat becslése szerint a Bitcoin 2023 júniusában 81,7 millió felhasználóval rendelkezett, ami a világ lakosságának 1%-a.

Érdekes módon a kutatások szerint a Bitcoin értékének legutóbbi emelkedése nem azért következett be, mert az egyéni kisbefektetők bitcoinokat vásárolnak. Az IntoTheBlock elemzői szerint a nagy bankokhoz hasonló Bitcoin-bálnák nyomják felfelé az árat és a keresletet – nem pedig az, hogy az átlagemberek egyre többen fordulnak ehhez a peer-to-peer digitális készpénzhez.

Érsek M. Zoltán