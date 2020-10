Dental World – az idén virtuálisan

Az idén 20 éves Dental World is megsínylette a Covid járványt. A fogászati szakma nemzetközivé vált kiállítását és konferenciáját az egészségügyi kockázatok miatt, más eseményekkel egyetemben nem lehetett megrendezni. Marad az online tér.

Laczkó Tamás a Dental World Hungary Fogászati Továbbképző Konferencia és Kiállítás szervezője elmondta: az elmúlt két évtizedben már olyan nemzetközi presztizst sikerült kivívniuk, amelynek eredményeként a jubileumi 2020-as eseményre már tízezer résztvevőt vártak közel 70 országból. Mindezt úgy érték el, hogy az elmúlt időszakban minden évben megduplázta a nemzetközi résztvevők számát és a szakmai elismerést jelezve 2019-ben már több külföldi kongresszusi résztvevőjük volt, mint magyar. Ami természetesen nemcsak a Dental World sikere, hanem Magyarországnak, a hazai fogászati szektor és a magyar fogászati képzés iránti nemzetközi érdeklődést is mutatja.

Mivel a Covid járvány második hulláma miatt a kormányzati szigorítások miatt a fizikai érintkezés tekintetében komoly korlátok léptek fel, a rekord létszámú jelentkezés ellenére is le kellett mondaniuk az esemény fizikai térben történő megtartását és helyette az online térbe költöznek át.

Tekintettel arra, hogy a Dental Worldre kizárólag online módon kerülhet sor, az eredeti konferencia napon, október 10-én egész napos élő online előadássorozatot láthatnak az érdeklődők.

A szakmai “videotéka” keretében a különböző kongresszusok a www.dentalworld.hu oldalon 2020. december 31-éig elérhetők.

Ennek keretében a hazai témavezetők a magyar fogászati szakma olyan elismert szakemberei, akik rendszeres előadói a dubaji, londoni, New York-i, pekingi kongresszusoknak, miközben a meghívott nemzetközi előadók is a szakma krémjéhez tartoznak. Előadásaik meghallgatásához – ha nem a Dental World budapesti eseményére jönnek – több ezer kilométert kellene utazni, most viszont egy kattintással nyomon követhetővé válnak a kiállításhoz kapcsolódó honlapon. Akik a kongresszusra jegyet váltottak, nemcsak az élő konferencia napján, hanem később is.