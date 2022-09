Elektromos autóval Bécsben

Bettina Annerer-rel, a Bécsi Városháza e-mobilitásért felelős részlegvezetőjével az elektromos autók térhódításáról beszélgettünk. Többek között arról, hogy sok turista érkezik e-autóval Bécsbe, ők hol tudnak tankolni, honnan tudják, hogy hol van töltőállomás? Milyen feladatokat ró ez a részlegükre?

Bécsben 2017-ben egy szolgáltatók számára kiírt pályázat indult arról, hogy ki állítsa fel a töltőállomásokat. A Bécsi önkormányzat leányvállalata, mely a város energiaellátásáért felelős, a Wien Energie vállalat kapta meg a feladatot, őket bízták meg, hogy állítsák fel ezeket az állomásokat.

Ingyenesek ezek az állomások? Hány épült meg és jelenleg mennyi üzemel?

Először 2016/17-ben, amikor ezeket kezdték felállítani, akkor még ingyenes voltak a töltőállomások, most, tarifamodell van. Ez azt jelenti, hogy a töltöállomásokon töltött idő után fizetnek. Általában a töltőállomásokon két hely van, 22 kw ot lehet tölteni, ha két autó áll, akkor értelemszerűen a felét, 11.11 kw-ot. Jelenleg összesen 500 állomás van kettő töltőpontokkal, vagyis ezer autónak van helye, de ezek nyilvános helyen vannak, ebbe nem számoltam bele a hotelek, garázsok, szupermarketeknél lévőket.

Van-e valami kikötés az áramhasználatról?

Bécsben van egy rendelet, amely szerint csak 100 százalékos megújuló energiaforrásokból kell származnia annak az áramnak, amelyből az elektromos autókat töltik. Napelemből, vagy vízből, vagy szélenergiából. Arra még nincs rendelkezés, hogy a parkolóhelyen hány autó után kell egy töltőállomást létrehozni. A köztereken még nincs ilyen előírás Bécsben, de van egy uniós irányelv (844 /2018), amely sz összenergia-hatékonyságot szabályozza. Ezt át is ültették, és tartományi és önkormányzati szinten mindenkire vonatkozik. Ezt épületekben és garázsokban is alkalmazni kell.

Amikor Bécsbe indul egy turista, honnak tudja megnézni, hogy hol lehet tölteni a kocsijukat? Van arról statisztika, hány e-autó van Ausztriában?

A várostérképen honlapok vannak benne letölthető információkkal, a Wien Energie honlapján pedig kerületenként is lehet keresni töltőállomásokat. Ausztriában egy május végi statisztika szerint 87 ezer 900 e-autó van, a jelenlegi járműállománynak hét tized százaléka. A bejelentések alapján létszik, hogy növekszik ez e-autók száma. Bécsben 11.600 elektromos autó van bejegyezve, ezzel harmadikok vagyunk Ausztriában.

Ösztönzi-e és hogyan az osztrák állam arra az embereket, hogy e-autókat vásároljanak?

Igen, ötezer eurós támogatást kapnak az elektromos autót vásárlók, egy szövetségi támogatási rendelet alapján. Külön állami támogatás is van. 12.500 euró autóként a kisebb méretű szállító autókra is. Az e-motorok vásárlását 800 euróval és az elektromos kerékpárokat vevőket is támogatják. A fali magántöltő-állomást, faliboxot igénylőket 600 euróig támogatják, amelynek előfeltétele, hogy az igénylőnek igazolni kell, hogy az onnan használt áram 100 százalékig megújuló forrásból származik. Természetesen felszerelhetnek faliboxot akkor is, ha ezt nem tudják bizonyítani, csak lemaradnak a támogatásról.

Az elektromos rollereket hol tölthetik?

Még nincsenek konkrét elképzelések az elektromos rollerek töltéséről, ezeket még otthon töltik, van kivehető töltőj, amit kivehetnek, és felvihetik a lakásba. Szó volt arról, hogy nyilvános helyeken konnektorokat hoznak létre, de azt esetleg másra is használnák, ezért még nem döntöttek.

Az elkövetkező években, 2024-ig Bécsben a még meglévő 500 mellé még 700 töltőállomást kell építeni, és idén két gyorstöltőpark kiépítése már folyamatban van. Az elektromos taxiflottát, gépjárműparkot akarják támogatni új modern töltőhelyekkel.

A belső égésű motorokkal kapcsolatban mit terveznek? Szó van róla, hogy a klímasemlegesség érdekében kitiltanak belső égésű motorral közlekedő járművet?

Bécs klímavédelmi terve alapján 2040-re szeretnék teljesen eltüntetni Bécs utcáiról a dízel-és benzinüzemű járműveket. Ennek részeként betiltanák az egyedi gázfűtést, megkönnyítenék a napelemes rendszerek telepítését és háromszor annyi pénzt fordítanak a közösségi közlekedés fejlesztésére, mint útépítésre. Az osztrák főváros régóta hangoztatott célja, hogy 2040-re klímasemleges legyen. 2030-tól kezdődően belső égésű motorral működő autókat már nem engedélyeznek bejegyezni. Nálunk mostanában nincs tervben, hogy a nem elektromos autókat kitiltják. Az Európai Unió ezt 2035-ben akarja elérni, mi már előbb próbáljuk ezt elérni. Ezért is indítottunk egy kampányt a Tedd le az autót! – címmel Egész Ausztria szerte egy irányelv van kidolgozás alatt, szeptemberben teszik közzé azt, hogyan szabályozzák a töltöállomások nagyságát, mennyi hely legyen körülötte, akadálymentesen is érjék el, és szabályozzák a mozgást is.

Néhány adat a statisztikákból:

Egy év alatt több mint duplájára nőtt az elektromos töltések száma a bécsi töltőállomásokon. A Wien Energie ezért kapacitásainak kiépítését tervezi: további 200 nyilvános töltőállomást és két gyorstöltő-parkot adnak át 2022-ben. Míg 2020-ban közel 130 ezerszer töltötték fel elektromos, vagy hibrid autóikat a bécsiek, addig 2021-ben ez a szám már 310 ezerre emelkedett.

A legtöbb tulajdonos inkább hétköznap használja az állomásokat, ilyenkor negyven százalékkal magasabb a töltőpontok kihasználtsága, mint hétvégén. A nagy kereslet nagyobb kínálatot is generál: a Wien Energie idén 200 új nyilvános töltőállomással és két töltőparkkal bővíti a kapacitását. A gyorstöltő-parkokba 10-10 töltőoszlopot telepítenek egyenként 150 kW-os teljesítménnyel.

Az osztrák főváros klímavédelmi menetrendet dolgozott ki, amelyet szakértők, tudósok és a civil társadalom bevonásával dolgozták ki.