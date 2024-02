Elon Musk boldog. Az Apple ebben az üzletágban bedobja a törülközőt

Elon Musk boldog. Az Apple évtizedes Odüsszeia után leállítja az elektromos autós erőfeszítéseket: a vezetők utasították a munkatársakat, hogy fejezzék be a Titan néven ismert vállalkozás munkáját.

Az Apple Inc. az ügyre rálátással bíró szakemberek információja szerint leállítja az elektromos autó építésére irányuló, évtizedes erőfeszítéseit, felhagyva a vállalat történetének egyik legambiciózusabb projektjével. A Bloomberg ezzel kapcsolatban arról ír, hogy az e-autós csapat munkatársai az Apple mesterséges intelligencia részlegéhez kerülnek.

Az Apple kedden belsőleg tette meg a bejelentést, meglepve a projekten dolgozó közel 2000 alkalmazottat – mondták el a nevük elhallgatását kérő munkatársak, akik ezt azzal indokolták, hogy a bejelentés nem nyilvános. A döntést Jeff Williams operatív vezérigazgató és Kevin Lynch, az erőfeszítésért felelős alelnök osztotta meg az emberek szerint.

A két vezető közölte a munkatársakkal, hogy a projektet elkezdik leállítani, és hogy az autós csapat – amelyet Special Projects Group (SPG) néven ismertek – számos alkalmazottja a John Giannandrea vezette mesterséges intelligencia részleghez kerül. Ezek az alkalmazottak a generatív AI-projektekre fognak összpontosítani, amelyek egyre fontosabb prioritást élveznek a vállalat számára. Az Apple autós csapatának több száz hardvermérnöke és járműtervezője is van. Lehetséges, hogy ők más Apple-csapatoknál is jelentkezhetnek majd állásra. Lesznek elbocsátások, de nem világos, hogy hányan.

A kaliforniai Cupertino székhelyű Apple nem kívánt nyilatkozni a témában.

A lépés megkönnyebbülést jelentett a befektetőknek, akik kedden az Apple részvényeit emelkedésbe küldték, miután a Bloomberg beszámolt a hírről. New York-i záráskor a részvények körülbelül 1%-kal 182,63 dolláron álltak. Elon Musk, a Tesla Inc. vezetője is ünnepelte a lépést. Az X közösségi oldalon osztott meg egy posztot egy tisztelgő emojival és egy cigarettával.

A projekt végleges leállításáról szóló döntés bombaként robbant a vállalat számára, véget vetve a Project Titan nevű, több milliárd dolláros erőfeszítésnek, amely egy teljesen új iparágba emelte volna az Apple-t. A technológiai óriás 2014 körül kezdett el dolgozni egy autón, egy teljesen autonóm elektromos járművet tűztek ki célul, limuzinszerű belső térrel és hangvezérelt navigációval.

A projekt azonban szinte a kezdetektől fogva küzdött, az Apple többször is változtatta a csapat vezetését és stratégiáját. Lynch és Williams néhány évvel ezelőtt vette át a vállalkozás irányítását – Doug Field távozását követően, aki jelenleg a Ford Motor Co. vezető beosztású vezetője.

Az Apple még évekre volt attól, hogy autót gyártson, és számos különböző terven gondolkodott. A jármű kinézetén túl az önvezető technológia feltörése is komoly kihívást jelentett. Az Apple 2017 óta tesztelte rendszerét egy Lexus SUV külsővel, több tucat járművet helyezve az amerikai utakra. A vállalat titkosabb komponenseket is tesztelt egy gigantikus pályán Phoenixben, amely egykor a Chrysler tulajdonában volt.

Végül az Apple az EV-k lehűlő piacával nézett szembe. Az eladások növekedése az elmúlt hónapokban veszített lendületéből, miután a magas árak és a töltő infrastruktúra hiánya elriasztotta a mainstream vásárlókat attól, hogy átálljanak a teljesen elektromos járművekre. A General Motors Co. és a Ford több hibrid jármű gyártására tér át, miután szembesültek a gyenge EV-kereslettel és a gyártási szűk keresztmetszetekkel, és az autógyártók az egész iparágban csökkentik az akkumulátoros-elektromos autók árát, a gyártási célokat és a nyereség-előrejelzéseket.

Még a Tesla, az amerikai EV-forradalom úttörője is figyelmeztetett, hogy idén “jelentősen alacsonyabb” lesz a bővülés üteme. Az UBS AG előrejelzése szerint a hazai elektromos autóeladások növekedése a 2023-as 47%-os becsült növekedési ütemről idén 11%-ra lassul.

Az Apple legmagasabb vezetői az elmúlt hetekben véglegesítették a döntést az emberek szerint. Mindez alig egy hónappal azután történt, hogy a Bloomberg News arról számolt be, hogy a projekt elérte a döntő pontot. A legutóbbi, belsőleg megvitatott megközelítés az autó megjelenésének 2028-ig történő elhalasztása és az önvezető specifikációk 4-es szintről 2+ szintre történő csökkentése volt. Az Apple munkatársai az autóipar minden területéről dolgoztak a projekten, többek között az Aston Martin, a Lamborghini, a BMW és a Porsche tervezői.

Az Apple egyszer már elképzelt egy kormánykerék és pedálok nélküli autót, de ezt az elképzelést korábban elvetette. A vállalat egy távvezérlő központon is dolgozott, amely átvehetné a sofőr helyét.

Legutóbb az Apple 100 000 dollár körüli áron képzelte el az autót. A vezetők azonban aggódtak amiatt, hogy a jármű képes lesz-e biztosítani azt a haszonkulcsot, amelyet az Apple jellemzően élvez a termékein. A vállalat igazgatótanácsát az is aggasztotta, hogy továbbra is évi több százmillió dollárt költenek egy olyan projektre, amely talán soha nem lát napvilágot.

Ugyanakkor az Apple továbbra is nagy összegeket fektet be más területeken. A vállalat az elmúlt öt évben összesen 113 milliárd dollárt költött kutatásra és fejlesztésre, az átlagos éves növekedési ráta pedig körülbelül 16% volt. A vállalat nemrég piacra dobta a Vision Pro headsetet is – közel egy évtized óta az első új termékkategóriáját -, és ezt az üzletágat is kiépítette.

A vállalat már korábban is elvetett projekteket, többek között egy tévékészülék gyártásának tervét, amelyet 2015 körül elvetettek. De kevés vállalkozás tartott ilyen sokáig, érintett ennyi alkalmazottat, vagy emésztett fel több milliárd dolláros kiadásokat.

Eddig az Apple legnagyobb dobása az autóiparban a CarPlay szoftver volt, amely lehetővé teszi a vezetők számára, hogy hozzáférjenek az iPhone olyan funkcióihoz, mint a térképek és a Siri. Ezt most úgy tervezik újra, hogy még mélyebben integrálódjon a járművezérlőkkel és a szórakoztató rendszerekkel. Azzal, hogy az Apple nem versenyez az autógyártókkal, lendületet adhat ennek a szoftvernek, és segíthet elterjedni több modellben.

Érsek M. Zoltán