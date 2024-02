Évi 1,2 millióért lehet venni a legmagasabb kamatú áillampapírból  

Olyan magasra ugrott a legjobb hozamot adó állampapír kamata, hogy a kormány éjszakai rendeletében évi 1,2 millió forintban maximalizálta azt az összeget, amennyiért egy kiskorú számára Babakötvényt lehet venni – írja a Bank360.hu.

Túl szép volt ahhoz, hogy igaz legyen: a kormány egy hétfő éjszakai rendeletével évi 1,2 millió forintban maximalizálta azt az összeget, amit magánszemély befizethet egy Start-számlára. Ez lefordítva azt jelenti, hogy ezentúl egy kiskorú gyermek nevére szóló ilyen kincstári értékpapírszámlán maximum évi 1,2 millió értékben lehet Babakötvényt venni. Az új szabály február 13-án már hatályba is lép, de az 1,2 millió forintos maximumot csak a hatálybalépést követően teljesített befizetésekre kell alkalmazni.

Jelenleg a Babakötvény a legmagasabb kamatú állampapír, hiszen ennek éves kamata az előző évi infláció 3 százalékkal növelt értéke, azaz idén 20,6 százalék, ami még a legjobb inflációkövető Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) hozamát is jócskán felülmúlja. Ez az egyetlen olyan államapapír, amelynek a kiemelkedő kamatprémium miatt 20 százalék fölé emelkedett az aktuális hozama.

Eddig a Start-számlára befizethető összegnek nem volt felső határa, tehát a módosabb szülők vagy rokonok akár milliókért is vehettek a gyereküknek, unokájuknak, kiskorú rokonuknak Babakötvényt, ami az infláció megugrása óta különösen vonzó lehetőség volt.

Minden 2005. december 31. után született gyermek számára az állam 42 500 forint életkezdési támogatást ad, amit egy minimális kamatozású letéti számlán helyeznek el a Magyar Államkincstárban. Ahhoz, hogy ez az induló összeg a gyermek nevére szóló számlára kerüljön és ott Babakötvényben kamatozzon, Start-értékpapírszámlát kell nyitni az államkincstárban – hívja fel a figyelmet a Bank360.hu.

A Start-számlát a gyermek szülein túl egy hozzátartozó is megnyithatja, akár az ügyfélkapun keresztül is. Ha ez megtörtént, akkor erre már további összegeket lehet befizetni babakötvények vásárlására, ami a számlán jóváírt összegekből automatikusan megtörténik. Az éves befizetésekhez a 10 százalékuknak megfelelő, de maximum 12 000 forint összegű állami támogatás is jár.

A Start-számláról kifizetést csak a gyermek 18. életévének betöltését követően lehet kérni, legkorábban a számla megnyitását követő harmadik év eltelte után, valamint a 19 éves futamidejű Babakötvény lejáratakor.