Hamarosan nem kell Bécsbe menni az ír ruhaáruház megrohamozására

A Primark nemzetközi divatáruházlánc bejelentette, hogy hamarosan megnyitja az első üzletét Budapesten. A tervek szerint az üzlet az Arena Mallban lesz, és várhatóan az áruházlánc következő pénzügyi évében nyitja meg kapuit.

A Primark 2019-ben kezdett közép-kelet-európai régiós terjeszkedésbe, ennek a folyamatnak a része a magyarországi megjelenés is. Eddig Szlovéniában, Lengyelországban, Csehországban és Romániában jelent meg, a tervek szerint még idén Szlovákiában is megnyitja első üzletét, így Magyarország Közép-Kelet-Európában a hatodik, világszerte pedig a tizenhetedik ország lesz, ahol Primark üzlet működik. Az áruházlánc 2023-ban új helyszínekkel bővíti a hálózatát Bukarestben, valamint a lengyelországi Lodzban és Wroclawban is.

Magyarországon Budapesten, az Arena Mallban nyílik meg a Primark üzlete a társaság következő pénzügyi évében, 2023. szeptember 16. és 2024. szeptember 15. között – tudatta közleményében a társaság.

Az 1969-ben Írországban Penneys márkanév alatt alapított Primark egy nemzetközi divatáruházlánc, amely több mint 70000 munkavállalót foglalkoztat 15 európai országban és az Amerikai Egyesült Államokban. A Primark jelenleg 416 boltot működtet 15 országban az európai kontinensen, illetve az Amerikai Egyesült Államokban. A vállalat várakozásai szerint 2026-ra globális üzletportfóliója 530 boltból áll majd.