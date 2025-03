Hétfőtől itt a profitplafon!

Hétfőn lép életbe a kormány profitplafonról szóló rendelete, amely azt jelenti, hogy mostantól a kereskedők legfeljebb tíz százalékot tehetnek a beszerzési árakra – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára a kabinet Facebook-oldalára szerdán feltöltött videójában.

Zsigó Róbert elmondta: véget vetnek annak, hogy a kereskedők extraprofitot tesznek egyes élelmiszerekre, ezzel indokolatlanul és túlzottan megemelik az árakat-írta az MTI közlemény.

“A profitplafon azt jelenti, hogy mostantól a kereskedők legfeljebb tíz százalékot tehetnek a beszerzési árakra”– fogalmazott az államtitkár.

Zsigó Róbert a videóban elfogadhatatlannak nevezte a kereskedelmi láncoknak a beszerzési árakra tett árréseit, ami a csirkeszárny esetében átlagosan 42, a sertéskarajnál 55, a tejnél 68, a tejfölnél 129, a tojásnál 38, a túrónál 69, a joghurtoknál 70-80, a vajnál pedig 87 százalék, de “sok esetben még ennél is több”.

Megjegyezte, hogy a kormány harminc alapvető élelmiszert jelölt meg, amelyeknél érvényesíteni fogják a profitplafont, és ettől az árak csökkenését várják-közölte.

Vége a kereskedők extraprofitjának, a kormány már ki is hirdette a profitplafonról szóló rendeletet, és az március 17-én hétfőn már életbe is lép – mondta a politikus. Felhívta a figyelmet arra, a profitplafon betartását szigorúan ellenőrizni fogják, és több milliós bírság vár arra a kereskedőre, aki nem tartja be.

“Ha máshol, más termékeknél próbálnák megemelni az árakat, azt sem fogjuk hagyni, be fogunk avatkozni” – fogalmazott Zsigó Róbert, hozzátéve: “hétfőn tehát jön a profitplafon a magyar családok és nyugdíjasok védelmében”.