Hideg, hó Amerikában – szükségállapot, milliók áram nélkül

Több mint 4,5 millió háztartás maradt kedd reggelre áram nélkül az Egyesült Államokban a rendkívül hideg időjárás és az erős havazás miatt.

A hatóságok hét szövetségi államban – Texasban, Alabamában, Oregonban, Oklahomában, Kansasban, Kentucky-ban és Mississippiben – szükségállapotot hirdettek.

A legsúlyosabban Texas államot érintette a szokatlan hidegfront, ott átmenetileg több mint 4 millió háztartásban szünetelt az áramszolgáltatás. A helyi áramszolgáltató korábban jelezte, hogy a hálózat egyes részein időszakosan le fogják kapcsolni az ellátást, hogy elkerüljék a rendszer teljes összeomlását. Először még úgy kalkuláltak, hogy mintegy 2 millió háztartást érinthetnek a leállások.

Greg Abbott texasi kormányzó közölte: a Nemzeti Gárda is segédkezik abban, hogy az otthonaikban az átmeneti leállás miatt fagyoskodó embereket eljuttassák az erre a célra kialakított fűtött létesítményekbe.

Két embert holtan találtak Houston környékén az utcán, halálukat feltehetően kihűlés okozta.

A zord időjárás a koronavírus elleni vakcinák szállításában is késlekedést okoz: mintegy 400 ezer oltóanyag érkezése csúszik el várhatóan szerdára. Ráadásul áramszünet van egy olyan épületben is, ahol 8 ezer adag Moderna-oltóanyagot tárolnak. Az egészségügyi hatóságok most azon dolgoznak, hogy gyorsan találjanak embereket, akiknek a vakcinákat be lehet adni, miközben a rossz idő miatt nem tanácsos senkinek elhagyni az otthonát.

A legnagyobb texasi élelmiszerüzlet-lánc, az H-E-B bezárta boltjait Austinban és San Antonióban. Ezek a városok nincsenek felkészülve a hóesésre, és kevés eszközük van az utak takarítására.

A houstoni George Bush Intercontinental repülőtér továbbra is zárva tart, és az Austin-Bergstrom repülőtérről indított összes járatot is törölték hétfőn.

Eközben Észak-Karolinán tornádó söpört végig, legalább három ember meghalt és többen megsérültek az ítéletidő okozta pusztításban. A széllökések házakat és elektromos vezetékeket rongáltak meg, több ezren maradtak áram nélkül.