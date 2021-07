Ipari park, fejlesztések, új üzletek – Dombóvár az autópályára is számít

Dombóvár nagyon számít a régóta várt M9-es autópályára, amely megteremti a város sztráda-összeköttetését, újabb vonzerőt biztosítva a beruházásokhoz. Pintér Szilárd polgármester elmondta, települése zöld- és barnamezős ipari parkkal és – különösen a textilipar területén – képzett munkaerővel száll versenybe a hazai és nemzetközi befektetőkért a munkahelyteremtő beruházások érdekében.

Dombóvár sajátos helyzetét az adja, hogy három megye találkozási pontjánál fekszik, és ezek közül a megyeszékhely, Szekszárd van a legtávolabbra, 50 kilométerre. Kaposvár csak 25, míg Pécs 40 kilométerre fekszik a várostól. Dombóvár ugyan tradicionálisan kiemelt vasúti csomópontként szerepel a térképen, de a polgármester szerint a befektetők számára ma már – az árufuvarozás közútra terelődése miatt – egyre inkább a sztrádakapcsolat válik kulcsfontosságúvá.

“Dombóvár számára komoly gondot okoz, hogy a közvetlen sztrádakapcsolat hiánya. De a város vezetése nemcsak azon dolgozik, hogy a sztráda-összeköttetés mihamarabb megvalósuljon, hanem olyan ipari park fejlesztés is kezdetét veszi, ami az itteni, képzett munkaerőre támaszkodva igazán jó alternatíva a magyarországi befektetésben gondolkodó nemzetközi, valamint a magyar vállalatok számára” – magyarázza Pintér Szilárd.

A város és a térség fejlődése szempontjából kulcskérdés a várost az M7-es autópályával összekötő, már oly rég óta emlegetett M9-es autópálya végleges nyomvonalának meghatározása és az építkezés megindítása.

“Amikor potenciális befektetőkkel tárgyalunk, a képzett munkaerő mellett mindig szóba kerül a település melletti érvként, hogy hamarosan elindul a 611-es országút által elválasztott, de egymás mellett álló barnamezős és zöldmezős területen az infrastruktúra kiépítésével a bővítés, illetve a meglévő 6 hektáros ipari park fejlesztése. A két park egy egységet alkot majd, és a zöldmezős park mellett még egy 10 hektárnyi területet is be tudunk vonni a fejlesztésbe, ha arra valós igény mutatkozik. Korábban az is felvetődött, hogy az egész terület egy beruházóhoz kerül, de úgy döntöttünk nagyobb biztonságot ad a városnak és az itt lakóknak, ha külön parcellázva, több befektetőnek értékesítjük a területeket. Ennek eredményeként ugyanis több iparágat képviselve, több új munkahely születhet Dombóváron.”

A városvezető szerint, különösen a textilipar területén tevékenykedő cégek számára lehet vonzó Dombóvár, mert az ágazat egyik jelentős munkaadójának 2019-ben történt kivonulása után olyan jól képzett, nagy gyakorlattal rendelkező varrónők maradtak munka nélkül, akiknek most 30-40 kilométert is utazniuk kell a munkába járáshoz. Ők bizonyára ismét hűségesen kamatoztatnák szaktudásukat egy olyan cégnél, amely hosszútávra tervez a településen.

A férfiak szerencsére jobb helyzetben van, mert a Viessmann Technika Dombóvár Kft., mint a világ legnagyobb kazángyártójának magyarországi leányvállalata folyamatosan vesz fel új munkaerőt.

– Dombóvár mindeközben folyamatosan fejlődik. Egy soha nem látott átfogó fejlesztésre nyertünk pályázati forrást, amelynek köszönhetően az Ady Endre utca, valamint a Fő utca keleti és nyugati részein települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések valósulnak meg több mint egymilliárd forint forrásból, és ezzel párhuzamosan a terület rendezésére is sor kerül. 2019-ben, amikor Dombóvár polgármester lettem, három kiemelt projektet jelöltünk meg, amiből az oly régóta várt mentőállomás épületének megvalósítására már engedélyezett építési tervvel rendelkezünk. Pozitív híreket kaptunk vissza a járóbeteg-ellátó intézmény felújítása tekintetében is. Emellett kiemelkedően fontos az is, hogy a Térségi Sport- és Szabadidő Centrum megépítésére már kormányzati döntéssel bírunk: a közbeszerzés már megtörtént, jelen pillanatban a tervezők kiválasztása zajlik, és 2022 tavaszán, nyár elején az alapkő letételére is sor kerülhet – mondja a polgármester.

Pintér Szilárd kiemelten fontosnak tartja, olyan feltételek megteremtését Dombóváron, amely a családok számára előnyt, vonzerőt jelent. Egyik ilyen előrelépés volt, hogy három új utca megnyitásáról döntöttek a közelmúltban, az infrastrukturális beruházásokat követően több mint száz telket alakítottak. Az elmúlt évben megkezdett hatékony költséggazdálkodás és pénzügyi stabilitás tette lehetővé, hogy a városban mutatkozó igények megvalósítását finanszírozni tudja az önkormányzat, amely a kormány családpolitikájának köszönhetően tapasztalható igény; a több gyermeket vállaló családok előszeretettel keresnek Újdombóváron, Kertvárosban számukra megfelelő ingatlanokat, többen szívesen építkeznének.

A településen három középiskola működik, jelentős népességmegtartó hátrányt jelent azonban, hogy felsőoktatási intézménye nincs a településnek. Ezért a fiatalok az ország más pontján folytatják tanulmányaikat. A városvezető Dombóvár megtartóerejének növelését látja abban is, hogy legalább valamelyik felsőoktatási intézmény kihelyezett tagozatát Dombóvárra hozzák.

A turizmus tekintetében a környék legnagyobb vonzereje a közeli Gunaras fürdő, amely 2019-re, tulajdonilag teljes mértékig önállósult a várostól.

– Ettől függetlenül továbbra is nagy lehetőséget látunk a fürdő környezetének fejlesztésében, és a fürdővel kialakított együttműködésben, ami folyamatosan vendégeket hozhat a városba. A másik kiemelt turisztikai fejlesztési terület a város legnagyobb parkja, a Szigeterdő, ahol egy 600 fős szabadtéri színpadot tervezünk létrehozni, illetve ahhoz kapcsolódóan a jelenlegi atlétika pálya fejlesztésében gondolkodunk. A parkban egy 600 méteres rekortán futópályával és egy 1,4 méter széles térköves járdával körülvett park is várja a sportolni vágyókat. Különleges vonzerő turisztikai szempontból az a Kossuth-szoborcsoport, aminek másolata most Budapesten az Országház épülete mellett látható a Kossuth téren. Az első felelős magyar kormány valamennyi tagját ábrázoló, kalandos történetű Kossuth-szoborcsoport ugyan eredetileg is a Parlamentnél állt, de 1952-ben “nemkívánatosnak” minősítették. Akkor Dombóvár bölcs tanácselnöke mentette meg a pusztulástól – fejti ki Pintér Szilárd.

A város azóta őrzi ezt az értékes alkotást, amit ismét szeretnének az eredeti szépségében helyreállítani és bemutatni a városba érkező utazóknak.

“Július közepén azért Dombóváron nyitottuk meg a legújabb áruházunkat, mert a Mentavill célja az, hogy az országos lefedettséget megteremtve, a lehető legközelebb vigye szolgáltatásait a vásárlóinkhoz. A Dombóváriaknak pedig kifejezetten kényelmes az, hogy mostantól nem kell a megyeszékhelyre utazniuk, ha egy olyan üzletet keresnek, ahol az épületvillamossági termékek és csillárok igazán széles választékából szeretnének választani”- magyarázza Mentes Zsolt a Mentavill kft. ügyvezető igazgatója. A cégvezető szerint ez garantálja, hogy legújabb egységükben 110 négyzetméteren, minden megtalálható, amire a lakossági vásárlóknak, a villanyszerelőknek és a kivitelező cégeknek a villamossággal kapcsolatban szükségük lehet. Villanyszerelési anyagok, kapcsolók és több, mint 1000 lámpatest közül választhatnak a betérők.

Az idén 30 éves, magyar családi tulajdonú Mentavill vezetője azért is tartja fontosnak, hogy új munkahelyeket teremtve, a kisebb településeken is megjelenjenek, mert meggyőződése szerint az ilyen településeken, ahol az emberek jobban ismerik egymást, sokkal személyesebb kapcsolat alakulhat ki a vevőkkel. Ez pedig még inkább elősegíti azt, hogy szakértő eladóik mindenkinek személyre szabott megoldásokat tudjanak kínálni a lakásfelújításhoz, vagy az építkezéshez.

Érsek M. Zoltán