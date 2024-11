Javul az EU versenyképessége az adóügyi megállapodással

Az uniós pénzügyminiszterek tanácskozásán pontot tettek egy olyan adóügyi megállapodás végére, amellyel érdemben tud javulni az Európai Unió versenyképessége – közölte a pénzügyminiszter szerdán a Facebook oldalára feltöltött videóban.

Varga Mihály hozzátette, visszaértek Brüsszelből, ahol a magyar uniós elnökség komoly sikert ért el: egy több éve húzódó uniós vitát sikerült lezárni.

Az uniós pénzügyminiszterek tanácskozásán létrejött adóügyi megállapodás a magyar cégek számára egyrészt egyszerűbb adminisztrációt jelent, másrészt pedig tisztességesebb versenyt is hoz.

Előbbi kapcsán jelezte, a jövőben a külpiacra lépő vállalkozások a saját adóhatóságukon keresztül tudnak teljesíteni adóbevallást és adófizetést más tagállamok felé is, továbbá, egy vállalkozás számára elég lesz, ha egy uniós tagországban digitálisan regisztrál, ettől kezdve más tagállami áfa-fizetési kötelezettségeit is ebből az egy uniós tagországból tudja teljesíteni. Ez a digitalizáció útján egy újabb mérföldkövet jelent – mondta a pénzügyminiszter közösségi oldalán.

Arra is kitért, hogy a megállapodás tisztességesebb versenyt is hoz: a digitális platformokat is bevonja az áfafizetésbe, így például a rövid távú szálláshely szolgáltatásban és a személyszállításban működő platformoknak is áfát kell fizetniük.

Kiemelte ugyanakkor, hogy az alanyi adómentességgel adózó szolgáltatókat nem érinti a változás, ők továbbra is kedvezményesen adózhatnak majd.

“A magyar uniós elnökség legfőbb célkitűzése a versenyképesség helyreállítása” – fogalmazott a Facebook-oldalára feltöltött videóban Varga Mihály, hozzátéve, hogy a most létrejött adóügyi megállapodás egy fontos előrelépést jelent ezen a téren.