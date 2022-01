Márciustól mindenütt eltörlik az ingyenes parkolást Bécsben

Ha már a covid kezelése kapcsán nem Ausztria a magyar kísérleti laboratórium, remélhetőleg a parkolás terén sem lesz az, mert március 1-jétől az osztrák főváros minden kerületében rövid távú parkolási zónákat vezetnek be, miközben az adott kerület lakói számára kötelező lesz a parkolómatrica kiváltása. Az ár és a parkolási idő minden kerületben egységes lesz – jelentette be az bécsi városvezetés. Minket magyarokat ez annyiban érint, hogy már nemcsak a belvárosban, hanem a központtól távolabbi olyan helyeken – például metrómegállóknál – is fizetni kell a parkolásért, ahol az eddig ingyen volt.

Március 1-jétől Bécs egész területén csak parkolási engedéllyel vagy parkolójeggyel (30 perc ára 1,10 euró) lehet majd parkolni. A díjmentes parkolás ezután a város nagy részén már nem lesz lehetséges. Az eligazodásban térképes útmutató segít.

Parkolómatricával a saját lakónegyedben és az átfedő zónákban korlátlan ideig lehet parkolni (kivéve a bevásárló utcákat). A többi kerületben csak parkolójeggyel lehet parkolni hétfőtől péntekig 9 és 22 óra között (kivéve munkaszüneti napokon).

Parkolási engedélyt vagy parkolójegyet csak egyes ritkán lakott területeken, például kereskedelmi vagy ipari területeken nem kell majd váltani.

Ami változik

A 11., 13., 21., 22. és 23. kerületben először vezetik be a rövid távú parkolási zónát – és így a lakosok számára a parkolási jegyet – mindenütt. A rövid távú parkolási övezet március 1-jétől minden kerületben hétfőtől péntekig 9 és 22 óra között lesz érvényes, legfeljebb 2 órás parkolási időre.

Az 1-9. és a 20. körzetben az összes szabályozás érvényben marad. A rövid távú parkolási zónák a szokásos módon hétfőtől péntekig 9 és 22 óra között érvényesek, legfeljebb 2 órás parkolási időtartamra.

A 10., 12., 14., 15., 16., 17., 18. és 19. kerületben a rövid távú parkolási zónákat egységesítik és a belső kerületek szabályozásához igazítják. Március 1-jétől itt is érvényes lesz a rövidtávú parkolási övezet reggel 9 és este 10 óra között, és a parkolási idő 2 órára csökken.

Mennyibe kerül a parkolómatrica?

A matrica ára márciustól minden bécsi számára azonos lesz, és havi 10 euróba kerül. A matrica legalább 3 és legfeljebb 24 hónapra vásárolható meg. A parkolási engedélyből származó bevételeket a tömegközlekedési rendszer bővítésének finanszírozására fordítják.

Ezenkívül a matrica kiállításáért egyszeri adminisztrációs díjat számítanak fel. Ez az online igénylés esetében csökken:

A hivatalban benyújtott személyes kérelem díja: 50 euró.

Adminisztrációs díj az állampolgári kártyával/mobiltelefonos aláírással ellátott online kérelemért: 39,30 euró.

Adminisztrációs díj az állampolgári kártya/mobiltelefonos aláírás nélküli online kérelemért: 45 euró.

Mi történik a meglévő parkolási engedélyekkel?

A március előtt vásárolt parkolási engedélyek a lejárati időpontig érvényesek maradnak, és az új érvényességi időszakokra és zónákra is elismerik őket. A régi parkolási engedély lejárta után új, a megváltozott időpontokhoz és tarifákhoz igazodó parkolási engedélyt állítanak ki.

Külső 10., 12., 14., 15., 16., 17., 18. és 19. kerület: itt az autó este 7 óra után is parkolhat a rövidtávú parkolási zónában a régi parkolási matricával.

Külső kerületek, ahol területi kiterjesztés vagy kisebb kiigazítások történnek: a jelenlegi parkolási matricák a kerület újonnan hozzáadott részeire is érvényesek.