MNB: egyesülhet az MKB és a Budapest Bank

A Magyar Nemzeti Bank engedélyezte a Magyar Bankholding fúziós menetrendjének következő lépését, a Budapest Bank és az MKB Bank március 31-i egyesülését. Az MKB Bank Nyrt. név alatt egyesült bankhoz a Takarék Csoport 2023 májusáig csatlakozik.

A Magyar Bankholding Zrt. közölte: a fúzió során a Budapest Bank az MKB Bankba olvad, és az egyesült bank átmenetileg MKB Bank Nyrt. név alatt működik.

A két tagbank egyesülése a magyar pénzügyi piacon meghatározó szerepet betöltő “szuperbank” létrehozásának újabb fontos mérföldköve – fogalmaznak a közleményben.

A Takarék Csoport 2023 májusáig csatlakozik a fúzióhoz. Ennek technikai lépéseként a jegybank engedélyezte a Takarék Csoportot tulajdonló Magyar Takarék Bankholding Zrt. részvételét is a március 31-i egyesülésben, amelynek keretében a Magyar Takarék Bankholding Zrt. is beolvad az MKB Bank Nyrt.-be. A Takarék Csoport csatlakozásáig a Magyar Bankholding Csoport harmonizálja a belső működést.

Az egyesülés nem jelent változást a bankcsoport tulajdonosi szerkezetében, a fúziós folyamatban résztvevő bankok meghatározó tulajdonosa továbbra is a Magyar Bankholding Zrt. lesz.

“A terveknek megfelelően, sikeresen halad előre a régióban is egyedülálló fúzió. Egy olyan nagybankot hozunk létre, amely a jövőbe tekint, és a magyar emberek és vállalkozások lehető legjobb kiszolgálását célozza” – idézi a közlemény Barna Zsoltot, a Magyar Bankholding elnök-vezérigazgatóját.

Március 31-e után is biztosított lesz a lakossági és vállalati ügyfelek folyamatos és akadálytalan kiszolgálása, a Budapest Bank és az MKB Bank ügyfelei a megszokott bankfiókjaik és ügyintézési csatornáik mellett több helyszínen, nagyobb fiókhálózatban tudják majd pénzügyeiket intézni.

A közlemény szerint a 2023-ban megvalósuló teljes működési fúzió eredményeként mérlegfőösszeg alapján Magyarország második legnagyobb kereskedelmi bankja jön létre. Az épülő “szuperbank” rugalmas, nemzetközileg is élenjáró digitális megoldásokat vezet be, valamint épít a három külön-külön is erős hazai kereskedelmi bank erősségeire, értékeire és legjobb gyakorlataira.

A fúziós folyamatot komoly IT-fejlesztések is kísérik, a Magyar Bankholding jelenleg új, digitális banki platformot épít. Az egyes termékek közötti átjárás és azok kombinálása sokkal egyszerűbbé, a konstrukciók pedig még inkább személyre szabhatóvá válnak.

A létrejövő nagybank a teljes piaci spektrum lefedését és minden ügyfélszegmens kiszolgálását célozza, miközben jelentős hangsúlyt kap a lakossági, mikro-, kis- és középvállalati, valamint agrár ügyfeleinek nyújtandó új, modern, kedvező árazású termék- és szolgáltatási paletta biztosítása is – áll a közleményben.