Putyin egy tőle nyugatra lévő országot mindenképp meg akar szerezni

Vlagyimir Putyinnak hűséges szövetségese van Fehéroroszországban, és az orosz elnök már most is felhasználja az országot ukrajnai agressziójához. Egy kiszivárgott dokumentum szerint Alekszandr Lukasenko diktatúrája hamarosan végleg a Kreml vazallus államává válik, ugyanis Oroszország 2030-ig fokozatosan be akarja kebelezni.

A dokumentum szerint – amelyről többek között a Süddeutsche Zeitung és a Spiegel is beszámolt, és amely állítólag a moszkvai elnöki adminisztrációból származik -, Vlagyimir Putyin 2030-ig fokozatosan át akarja venni a szomszédos Fehérorszország irányítását.

A jelentés szerint Putyin stratégái politikai, gazdasági és katonai értelemben is be akarnak szivárogni Fehéroroszországba. A cél egy közös uniós állam létrehozása orosz vezetés alatt. Nyugati biztonsági körök a beszámolók szerint hitelesnek tartják a dokumentumot.

Az “Orosz Föderáció stratégiai céljai Fehéroroszországban” című dokumentum 2021 nyaráról származik. A jelentés szerint Moszkva stratégiai célja többek között az, hogy “biztosítsa az Orosz Föderáció meghatározó befolyását a szociálpolitika, a kereskedelem, a gazdaság, a tudomány, az oktatás és a kultúra területén“.

A Spiegel beszámolója szerint a dokumentum három szakaszra tagolódik: rövid távú (2022-ig), középtávú (2025-ig) és hosszú távú (2030-ig) célokra. A dokumentumot idézve a jelentés megállapítja, hogy Oroszországnak 2030-ra biztosítania kell “a Fehérorosz Köztársaság információs tere feletti ellenőrzést“. Továbbá az orosz nyelvnek is “domináns pozíciót” kell elérnie.

Fehéroroszországot Oroszország legszorosabb szövetségesének tekintik az Ukrajna elleni háborúban. A háború kezdetén, majdnem pontosan egy évvel ezelőtt Oroszország támadásokra használta az országot. Jelenleg is orosz katonák állomásoznak Fehéroroszországban, és bár hivatalosan nem vesz részt a háborúban, folyamatosak a találgatások arról, hogy beavatkozhat-e valamikor. Alekszandr Lukasenko elnök azonban hivatalosan nem akar belekeveredni a háborúba.

Az első lépés már megtörtént

Lukasenko 2022 februárjában egy vitatott alkotmányos népszavazással biztosította be hatalmát. Az alkotmánymódosítás lehetővé teszi, hogy az 1994 óta uralkodó Lukasenko újabb ciklusra induljon. Emellett büntetlenséget is biztosít számára, valamint szorosan Oroszországhoz köti a volt szovjet köztársaságot.

A dokumentum szerint ezt az alkotmányreformot az orosz viszonyoknak megfelelően kell végrehajtani, és a törvényeket “harmonizálni” kell az Orosz Föderációéval. A Kreml ugyanakkor vissza akarja szorítani a nyugati befolyást, és bástyát akar létrehozni a NATO ellen.

A Stockholmi Kelet-európai Tanulmányok Intézetének (SCEEUS) igazgatóhelyettese is hitelesnek tartja a dokumentumot. Külsőleg a dokumentum “az orosz bürokrácia vagy politikai adminisztráció szokásos dokumentumára” hasonlít – mondta Martin Kragh. A tartalma “nagyrészt megfelel Oroszország Fehéroroszországgal szembeni politikai céljainak az 1990-es évek óta” – tette hozzá.