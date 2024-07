Tovább kaszálhatnak a légitársaságok az üléshelyeken

Amerikában megpróbáltak tenni az ellen, hogy a légitársaságok bújtatott összegeket kérjenek mindenért, de egy amerikai fellebbviteli bíróság átmenetileg blokkolta a légitársaságok díjainak közzétételére vonatkozó szabályt.

Joe Biden elnök tavaly keményen bírálta az amerikai légitársaságokat, mondván, hogy méltánytalan díjakat számítanak fel a családoknak, és ezért új fogyasztóvédelmi intézkedések bevezetését ígérte.

“Meg fogjuk tiltani a légitársaságok számára, hogy oda-vissza 50 dollárt számoljanak fel a családok számára, csak azért, hogy együtt ülhessenek” – ezt mondta tavaly februárban Biden elnök az Unió állapotáról szóló beszédében. “A poggyászdíjak elég rosszak – a légitársaságok nem kezelhetik úgy a gyermeket, mint egy poggyászt.”

Mivel a helyzet Európában sem jobb, hosszabb távon az öreg kontinens utasai is jól járnának azzal, ha például az üléshelyekért felszámított plusz költségeket Amerikában eltörülnék. Már csak azért is, mert az Európából Amerikába indulók számára ez már közvetlen megtakarítást hozhatna. Ezért sem jó hír, hogy egy amerikai fellebbviteli bíróság most megakadályozta az amerikai közlekedési minisztériumnak a légitársaságok díjainak előzetes közzétételére vonatkozó új szabályát a rendelet teljes felülvizsgálatáig.

Az amerikai közlekedési minisztérium által áprilisban kiadott végleges szabályok – az elmúlt három év során az ilyen díjak elleni küzdelem részeként – előírják a légitársaságoknak és a jegyértékesítőknek, hogy a szolgáltatási díjakat a repülőjegy árával együtt tegyék közzé, hogy a fogyasztók elkerülhessék a szükségtelen vagy váratlan díjakat.

A szabály azonban “valószínűleg túllépi a DOT (közlekedési minisztérium) hatáskörét, és helyrehozhatatlan kárt okoz a légitársaságoknak” – mondta ki az illetékes kerületi fellebbviteli bíróság háromtagú bírói testülete, miközben helyt adott az iparág ideiglenes blokkolás iránti kérelmének. Az ügyet a következő szóbeli érvelésre rendelkezésre álló ülésen tűzik ki tárgyalásra – tették hozzá.

Az American Airlines, a Delta Air Lines, a United Airlines, a JetBlue, az Alaska Airlines azok között a légitársaságok között volt, amelyekhez csatlakozott az Airlines for America kereskedelmi csoport és a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség, amelyek májusban pereltek a szabályok blokkolása érdekében.

A szabály október 30-i határidőt szabna a fuvarozóknak arra, hogy a jegyértékesítő cégek számára, illetve a saját honlapjukon a 2025. április 30-ig érvényes díjadatokat közzé tegyék. Az iparág szerint a szabály miatt a légitársaságoknak “milliókat kellene költeniük” honlapjaik átalakítására, ami más projektektől vonna el forrásokat.

A légitársasági csoport nem kívánta kommentálni a mostani döntést. A minisztérium szóvivője viszont azt mondta, hogy továbbra is meg fogja védeni a szabályt, hozzátéve: “A bírósági döntésben semmi sem akadályozza a légitársaságokat abban, hogy önkéntesen betartsák a józan ész szabályát, ami egyszerűen megköveteli tőlük, hogy teljes körűen tájékoztassák ügyfeleiket”.

Pete Buttigieg közlekedési miniszter a közelmúltban aggodalmának adott hangot a légitársaságok – nevezetesen a Delta Air Lines – visszatérítési gyakorlata miatt is, miután a CrowdStrike kiberbiztonsági cég szoftverfrissítése által a közelmúltban kiváltott törlések számos légitársaságnál rendszerproblémákat okoztak.

Emellett a minisztérium áprilisban azt mondta, hogy a fogyasztók évente 543 millió dollárnyi díjat fizetnek túl, ami további bevételt generál a légitársaságoknak a plusz díjakkal meglepett utasoktól, akik egyszer csak azt tapasztalták, hogy “magasabb díjat kell fizetniük a repülőtéren a csomagfeladásért”.

A nagyobb légitársaságok ilyen magasabb díjakat számítanak fel, például akkor, ha az utasok nem fizetnek előre, miközben számos nagy amerikai légifuvarozó a feladott poggyászok díját is megemelte idén. Az új szabály véget vetne “az egyes légitársaságok által alkalmazott csalogató taktikáknak, amelyekkel elrejtik a kedvezményes árú jegyek valódi költségeit” – tette hozzá a minisztérium, amely megtiltaná a légitársaságoknak, hogy olyan alacsony alapárú promóciós kedvezményeket reklámozzanak, amelyek nem tartalmazzák később felszámolt díjakat. Jellemző, hogy az amerikai légitársaságok 2023-ban 7,1 milliárd dollárt szedtek be poggyászdíjakból, szemben a 2022-es 6,8 milliárd dollárral.

Érsek M. Zoltán