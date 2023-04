Újabb mérföldkőhöz ért a debreceni BMW-gyár építése

Folyamatos és egyre látványosabb az előrehaladás a BMW Group Gyár Debrecen építkezésénél, hiszen a szerkezeti oszlopok napról napra egyre inkább épületformát öltenek. Ezen lendületet jól mutatja, hogy az üzem a napokban elérte legmagasabb pontját: tető került a 26 méter magas festőüzem épületére. A jelentős mérföldkő megünneplésére rendezett bokrétaavatón a BMW Group és a kivitelező KÉSZ Csoport eddigi munkájukat megköszönve megvendégelte az építkezésen dolgozókat – közölte a cégcsoport.

Mint írták, a 90 ezer négyzetméter alapterületű festőüzem nem csak a legmagasabb, de egyben legnagyobb kihívást jelentő épület is a BMW Group Gyár Debrecen építkezésén. A német vállalat által támasztott, minden korábbinál szigorúbb fenntarthatósági és energiahatékonysági szempontok rendkívül komplikálttá teszik a háromszintes, 26 méter magas épület kivitelezését, azonban az így szerzett tudás és tapasztalat a későbbiekben bármely más BMW Group gyár átalakítása esetén hasznosítható lesz – közölték.

„Ez az épület, a festőüzem nagyon fontos mindannyiunknak. A jövőben, ha meglátnak egy NEUE KLASSE modellt az úton, gondoljanak erre az épületre és arra, hogy munkájukkal Önök is hozzájárultak az autó elkészültéhez” – hangsúlyozta az építkezésen dolgozók számára Hans-Peter Kemser, a BMW Group Gyár Debrecen igazgatója.

A társaság közleményében kiemelte: a BMW Group Gyár Debrecen a vállalatcsoport első olyan üzeme, amelyet már a tervezés első fázisától teljes egészében az iFACTORY koncepció mentén fejlesztettek, a hatékony, környezetbarát és digitalizált gyártás jegyében: hatékony, amelynek sajátja a precizitás, a rendkívüli rugalmasság és az eredményesség; zöld, amelyet, az erőforrás-hatékonyság, az újrahasznosítás és a fenntarthatóság jellemez; valamint digitális, amely a digitalizáció, a mesterséges intelligencia és a virtualizáció aktív alkalmazását jelenti.

Hozzátették, a BMW Group debreceni üzeme rendkívül magas fenntarthatósági mércét állít fel. Ez többek között 4500 fa ültetését, esővíz és megújuló energia használatát jelenti. Sőt, ezen túlmenően egy hosszú távú, Debrecenre szabott, átfogó biodiverzitási stratégia kialakítása is folyamatban van. Az erőforrás-hatékony megközelítés jegyében már a bokrétaavatón is egy földlabdás fa helyettesítette a hagyományos bokrétát, amely fát hamarosan el is ültetik a telephelyen – írták.

„Ezzel az üzemmel, ehhez a fenntartható elköteleződéshez biztosít lehetőséget a BMW Group, hiszen a NEUE KLASSE modellek, amelyek ebben a gyárban mutatkoznak majd be, az új, a jövőért és környezetért felelős világot szolgálják majd” – hangsúlyozta Papp László, Debrecen polgármestere.

A közleményben hangsúlyozták, a hatékony és digitális gyártás előfutáraként – több mint két évvel a termelés hivatalos beindítása előtt – már most folyik a járműgyártás a leendő debreceni gyárban, legalábbis digitális formában, hiszen Debrecen a BMW Group első olyan létesítménye, amelyet teljesen virtuálisan terveznek és validálnak. Ez egyúttal fontos lépés például az új rendszerek virtuális üzembe helyezésének a folyamatos tervezési folyamatba való integrálása és automatizálása felé is.

Debrecenben a BMW Group egy teljes értékű autógyárat épít fel, présüzemmel, karosszériaépítő részleggel, fényezőműhellyel és összeszerelő csarnokkal, valamint az elektromos hajtáshoz szükséges akkumulátorcellák összeszerelését házon belül lehetővé tevő, egyedi akkumulátor-összeszerelő üzemmel. A több mint 400 hektárnyi területen elterülő üzem a tervek szerint 2025-ben kezdi meg a termelést, több mint 1500 munkavállalóval, egyben ekkor gördül le a gyártósorról a Debrecenben debütáló, tisztán elektromos meghajtású NEUE KLASSE első modellje is – közölte a vállalatcsoport.