Villanyautók: új szintre léphet az otthoni töltés

A BMW és az E.ON intelligens otthoni járműtöltést fejleszt. A stratégiai partnerség célja, hogy a hálózatról tölthető BMW és MINI modelleket klímasemleges, fenntartható háztartás részeként csatlakoztassák a villamosenergia-hálózathoz.

Az együttműködés középpontjában az otthoni járműtöltés áll, amely mindig is a hálózatról tölthető modellek elsőszámú, legfontosabb járműtöltési megoldása lesz. A rendszer központi eleme egy olyan közös felület létrehozása, amely három összetett és korábban különálló elemet egyesít: a BMW Group hálózatról tölthető modelljeit, az ügyfelek okosotthonát és az energiapiacot.

Az elkövetkező években az ökoszisztéma bővülni fog, hogy újabb ügyfélelőnyökkel kecsegtethessen: második lépésként ez magába foglalja majd a költségoptimalizált járműtöltést is, a tisztán elektromos meghajtású modellek és az okosotthonok csatlakoztathatóságát az energiarendszerre is kiterjesztve. Az ügyfelek így – egy speciális villamosenergia-felhasználási szerződés részeként – a villamosenergia-piaci árak alakulását is kihasználhatják, amely lehetővé teszi számukra, hogy lehetőség szerint mindig a legalacsonyabb áron töltsék fel autójukat. Ez maximalizálja a járműtöltés költséghatékonyságát.

Az együttműködés a kétirányú járműtöltéshez szükséges előfeltételeket is megteremti. Ez a technológia lehetővé teszi a tisztán elektromos meghajtású modellek nagyfeszültségű akkumulátorának energiatároló egységként történő használatát, hogy az eltárolt villamosenergiát később a technológia – szükség esetén – visszatáplálhassa az ügyfél háztartásába vagy az elektromos hálózatba.