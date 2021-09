Volt brit kormányfő lesz a WHO pénzügyi nagykövete

Gordon Brown volt brit miniszterelnök lesz az Egészségügyi Világszervezet (WHO) globális egészségügyi finanszírozással megbízott nagykövete – jelentette be Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója.

“Gordon régi barátjaként tudom, hogy éles felfogással, eltökéltséggel és mély igazságérzettel rendelkezik nagyköveti tisztsége betöltéséhez” – húzta alá a WHO főigazgatója.

A 70 éves Brown hangsúlyozta: örül új megbízatásának és hozzá akar járulni ahhoz, hogy a világon mindenki részesülhessen egészségügyi ellátásban. Kiemelte, hogy jelen helyzetben a legfontosabb feladat biztosítani az egész világ koronavírus elleni átoltottságának finanszírozását. Hozzátette, hogy a legszegényebb országokat meg kell óvni a Covid-19 és más betegségek szörnyű következményeitől.

A történész végzettségű politikus nemrég a koronavírus elleni védőoltások szabadalmainak feloldását követelte. Emellett kezdeményezte, hogy a fejlett államok járuljanak hozzá a globális oltási kampányhoz. A WHO méltatta Brown lankadatlan erőfeszítéseit.

Brown 2007 és 2010 között töltötte be a miniszterelnöki tisztséget hazájában. Azt megelőzően pedig tíz éven át pénzügyminiszter volt, és emiatt szakembernek számít a pénzügyek terén. Brown jelenleg az ENSZ globális oktatásért felelős különmegbízottja is egyben.