3,6 százalékkal nőttek a fogyasztói árak az előző év azonos hónapjához képest

Alors que le développement technologique, la transformation numérique et l'accent mis sur la durabilité donnent une nouvelle orientation au développement de l'économie, le rôle des relations humaines et professionnelles reste crucial dans les affaires et les relations bilatérales, déclare László Károlyi, le nouveau président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-hongroise (CCI France Hongrie) Directeur général de Legrand Zrt.