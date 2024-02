A bécsi cégeket is fenyegeti a kiberbűnözés – így védekeznek ellene

Az Európai Unió kezdeményezésére, világszerte több mint száz ország részvételével 21. alkalommal rendezik meg a Safer Internet Day – Biztonságosabb Internet Napot 2024. február 6-án. Az akcióhoz Bécs is csatlakozott, mivel az osztrák főváros vállalkozásait is egyre nagyobb mértékben fenyegeti a kiberbűnözés.

A KPMG üzleti tanácsadó társaság legújabb felmérése szerint Bécsben tavaly – az előző évhez képest – 220 százalékkal nőtt a személyiséglopásos esetek száma, az insider threat 209 százalékkal, az adatlopás pedig 150 százalékkal. „Nem az a kérdés, hogy kiberbűnözés áldozatává válik-e az ember, hanem sokkal inkább az, hogy mikor” – vélekedik Martin Heimhilcher, a Bécsi Gazdasági Kamara Információ és Tanácsadás szakosztályának vezetője. 2024. február 6-án van ugyanis a Safer Internet Day, amelyet az Európai Unió kezdeményezésére tartanak meg immár 21. alkalommal. Az akciónap idei mottója „Together for a better internet”. A kezdeményezéshez több mint száz ország csatlakozott, illetve Bécs is egyre nagyobb figyelmet fordít a problémára.

Heimhilcher azt is elmondta, hogy egyre több cég van kitéve kiberbiztonsági fenyegetésnek, különösen a kis- és középvállalkozások, amelyeknek nincs saját informatikai részlege. Ráadásul a leggyengébb láncszem mindig az ember, ezért is nagyon fontos a probléma tudatosítása a dolgozókban, a munkatársak IT-biztonsági képzése valamint ismereteik napra készen tartása. Ugyanígy nélkülözhetetlen a rendszeres biztonsági mentés, hogy ha már megtörtént a baj, gyorsan helyre tudják állítani a rendszereket.

Bécsben azok a kis- és középvállalkozások, amelyeket támadás ért, és nincs saját informatikai szakemberük, a Gazdasági Kamara Kiberbünözés-segélyvonalát hívhatják fel, ahol ingyen tanácsokat kapnak, hogy mit tegyenek. Kérés esetén pedig továbbirányítják őket egy közeli kiberbiztonságra szakosodott céghez, ahol további segítséget kaphatnak.

Az anyagi károk enyhítésére pedig ott van a kiberbiztosítás, amelynek kidolgozásában a Bécsi Gazdasági Kamara is részt vett.