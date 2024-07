15 ezer alumínium dobozt gyűjtöttek össze a Hungaroringen

Rekordmennyiségű, több mint 15 ezer aludobozt gyűjtöttek be a Minden Doboz Visszajár kezdeményezés munkatársai a 39. Formula 1-es Magyar Nagydíjon a múlt hétvégén.

Idén harmadik alkalommal vett részt aktívan a Formula 1-es Magyar Nagydíjon az Egyesült Királyságban 2009-ben alapított Every Can Counts kezdeményezés magyarországi képviselete, a Minden Doboz Visszajár program. Ahogy ez elmúlt két évben, úgy idén is közel 2000 aludobozból építették fel szórakoztató és figyelemfelhívó jelleggel az installációjukat, és az italcsomagolásokat edukatív módon szavazóládák játékos megtöltésére is használták, valamint a tömegben a verseny mindegyik napján hátizsákkal gyűjtötték vissza a dobozokat.

Emellett idén egy rendkívül újszerű feladatra is vállalkoztak. Négy gyűjtőpontot alakítottak ki a Hungaroringgel együttműködve, ahol a visszaváltható aludobozokat gyűjtötték vissza a Formula 1-es rajongóktól.

„Most vagyunk abban a fázisban, amikor elindult a visszaváltási rendszer Magyarországon. Ennek egy új kihívása egyelőre nemcsak itthon, hanem Európa-szerte a fesztiválokon és a tömegeseményeken történő csomagvisszaváltás. Akciónk precedensként szolgálhat Magyarországon és külföldön is, a MOHU által szolgáltatott és a Returmatic Zrt. által üzemeltetett mobil visszaváltó automaták ugyanis minden várakozásunkat felülmúlóan teljesítettek” – mondta Pusztai Márk, a Minden Doboz Visszajár képviselője.

150 ezer darab visszaváltható aludoboz

Becslések szerint az idei versenyhétvégén 150 ezer darab aludoboz fogyhatott a Hungaroringen, amiből minden tízediket össze tudták gyűjteni még a helyszínen, ami hatalmas eredmény. Összehasonlításként: az Eiffel-torony magassága 330 méter, és ha az összegyűjtött 15 ezer dobozt egymásra helyeznénk, az oszlop magassága közel nyolcszorosa lenne az Eiffel-toronynak.

„A pályánk számára fontos, hogy mindenben, így a fenntarthatóságban is lépést tartson a világ összes többi helyszínével, igyekszünk folyamatosan tenni ezért, és a fenntarthatósági szempontok a 2026-ig tartó rekonstrukció során is fontosak voltak számunkra” – nyilatkozta Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Több mint egymilliárd forgalomba került doboz Magyarországon

Az aludobozok végtelenszer újrahasznosíthatóak, ráadásul ez 95 százalékkal kevesebb energiafelhasználást igényel, mint egy új gyártása. Érdekesség, hogy a világon előállított eddigi összes alumínium 75 százaléka a mai napig használatban van, ezért is fontos, hogy ne landoljanak a szemétben a termékek.

A MOHU 2024. január 1-től indította el az új italcsomagolás-visszaváltási rendszert, a REpont rendszert. A MOHU országszerte már több mint 3000 automatát helyezett ki, mintegy 2000 üzlethelyiségben, és folyamatosan bővíti a visszaváltó pontok hálózatát, a rendszerhez önként kézi vagy gépi visszaváltással csatlakozó újabb üzletek jelentkezésére is számít. Az italcsomagolások kötelező visszaváltási rendszerének (DRS) bevezetése óta a fogyasztók már több mint 32 millió palackot és dobozt váltottak vissza a REpontokon keresztül, és jelenleg is naponta több mint kétmillió italcsomagolást kerül vissza a rendszeren keresztül a körforgásba. Egyre többen használják a REpont okostelefonos alkalmazást, amelynek segítségével a visszaváltási díjat közvetlenül a bakszámlára is kérhetik a visszaváltók.

A visszaváltási rendszer fő célja, hogy Magyarországon is minél többen váltsák vissza az italcsomagolásukat és hogy erre a legkisebb településeken is legyen módja az ott élőknek.

Nem csak a kis üzletek, a vásárlók is kezdeményezhetik a boltok tulajdonosainál, hogy éljenek a lehetőséggel, és csatlakozzanak visszaváltó pontként a rendszerhez annak érdekében, hogy nyersanyagot és energiát spóroljunk, és csökkentsük az üvegházhatású gázok kibocsátást, ezzel támogatva egy zöldebb jövőt.