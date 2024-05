A fogyasztás és a hitelpiac helyreállítása a legfontosabb célok között van

A fogyasztás és a hitelpiac helyreállítását, a beruházási aktivitás újraindítását, a munkaerőpiaci aktivitás növelését és a költségvetési hiány fokozatos csökkentését sorolta a legfontosabb gazdaságpolitikai célok közé a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) gazdaságstratégiáért, pénzügyi forrásokért és makrogazdasági elemzésért felelős államtitkára a Figyelő Top 200 – Észak-Magyarország napilap gazdaságfejlesztési konferenciáján Miskolcon.

Lóga Máté a gazdaságélénkítő programok között említette az Élelmiszeripari beszállító-fejlesztési programot, a Járműipari beszállító-fejlesztési programot vagy a Védelmiipari fejlesztési programot, és megjegyezte, a magas exportaktivitás fenntartására is kiemelt figyelmet fordítanak.



Beszélt az agrárium és a vendéglátóipar támogatásáról, megemlítve a helyi turizmus szervezésében kiemelkedő szereppel bíró tourinform irodák korszerűsítését és a Muzsikáló Magyarország Programot is.



Elmondta, a gazdaság idén már növekedésnek indult, 2 százalékot meghaladó GDP-növekedést várnak az év egészére, mely meghaladja az európai uniós országok átlagát, és ez a tendencia jövőre is kitart majd.



Lóga Máté arról is beszélt, hogy a kormány 2023-ban sikeresen letörte az inflációt, ebben számos olyan eszköz is segített, mint az árfigyelő rendszer vagy a kötelező akciózás. Hozzátette, sikerült a reálnyugdíj-változásokat is pozitív tartományban tartani, emelkedtek az átlagos nyugdíjak és a kiegészítő emelések, valamint a garantált bérminimum és a minimálbér is. Az államtitkár beszélt a magyarországi foglalkoztatási ráta növekedéséről, és megjegyezte, a foglalkoztatottak száma tovább emelkedett, az inaktívak száma pedig csökkent.



Az eredmények között sorolta fel, hogy a lakáscélú hitelek igénybevétele dinamikus növekedésnek indult, és országszerte indultak lakásépítések. Az üzemanyagárakról azt mondta, a Magyar Ásványolaj Szövetséggel sikerült egy olyan közös álláspontra jutni, ahol az üzemanyag-forgalmazók önkéntes alapon igazodtak a kormány elvárásaihoz az árak csökkentése érdekében.(MTI)