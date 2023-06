A Galleri-tesz egy újabb remény lehet a daganatos betegeknek

A Galleri-teszt, vagyis a rák több mint 50 formájának kimutatására szolgáló vérvizsgálat segíthet a diagnózis felgyorsításában és a betegek kezelésének gyorsabb megkezdésében – állítja egy új tanulmány.

A folyékony biopsziával kapcsolatos NHS-kísérleti eredmények, amelyeket a világ legnagyobb rákkonferenciáján tettek közzé az Egyesült Államokban, azt sugallják, hogy a Galleri-teszt alkalmas a rák kiszűrésére vagy kizárására a tüneteket mutató embereknél – számolt be a Guardian.

A teszt a tumor DNS-ének apró darabkáit mutatja ki a véráramban. Figyelmezteti az orvosokat, ha rákos jelet észlelt, és behatárolja, hogy a jel a szervezetben honnan származhat.

A szakértők üdvözölték a vizsgálat eredményeit, de azt is elmondták, hogy további kutatásokra van szükség ahhoz, hogy a Grail kaliforniai cég által készített teszt az egészségügyi rendszerekben is elterjedhessen.

Az Oxfordi Egyetem által vezetett Symplify-vizsgálatba 5461 embert vontak be, akiket a háziorvosuk rákgyanúval utalt be kórházba. A vizsgálat eredményeit az Amerikai Klinikai Onkológiai Társaság Chicagóban tartott éves ülésén mutatták be.

A teszt a vizsgálatban részt vevők körében a rákos megbetegedések kétharmadát mutatta ki helyesen. A pozitív esetek 85%-ában a teszt a rák eredeti helyét is meg tudta határozni. A vizsgálat eredményei szerint a teszt pontosabb volt az idősebb és az előrehaladottabb rákos betegeknél.

Mark Middleton, az oxfordi kísérleti rákgyógyászat professzora, a vizsgálat vezetője szerint a teszt “alkalmas lehet arra, hogy azonosítsa azokat a háziorvosukhoz forduló embereket, akiket jelenleg nem utalnak sürgősen a rák kivizsgálására.”

A teszt valószínűleg felgyorsíthatja a diagnózist ott is, “ahol nem biztos, hogy a gyorsdiagnosztikai eljárás a megfelelő” – mondta Middleton.

“A fenti első felhasználási eset a rákbetegségek korábbi diagnosztizálását teszi lehetővé; a második és a harmadik pedig csökkenti a rákbetegségek diagnosztizálásához szükséges vizsgálatok számát” – részletezte.

Lawrence Young, a Warwicki Egyetem molekuláris onkológia professzora óvatosságra intett, de hozzátette: “Ez egy fontos tanulmány, amely azt mutatja, hogy közeledünk egy olyan korszak felé, amikor a rákos betegek vérvizsgálata a tüneteket mutató betegek egyéb vizsgálatai mellett valóban hatással lehet a korai diagnózisra, és jelentősen javíthatja a klinikai eredményeket.” A tanulmány szerint a vérvizsgálat a korai diagnózisra is hatással lehet.

Richard Lee, a londoni Rákkutató Intézet munkatársa szerint a rákra utaló tünetekkel rendelkező betegek tesztelése segíthet gyorsabb diagnosztikai vizsgálatot lehetővé tenni azoknál, akiket magas kockázatúnak ítélnek. “Ez a rák korábbi diagnosztizálását vagy gyorsabb és megnyugtatóbb diagnózist eredményezhet azok számára, akiknek nincs rákjuk” – tette hozzá.

Nicholas Turner, a londoni Rákkutató Intézet munkatársa szerint a tanulmány “értékes adatokat” szolgáltat, amelyek megerősítik, hogy a folyékony biopsziát a tünetekkel jelentkező betegeknél a rák gyorsabb diagnosztizálására lehet használni.

“A jövőben hasznos lehet a betegek gyorsabb beutalásánál, különösen azoknál az embereknél, akiknél a képalkotó vizsgálatok eredményei bizonytalanok” – mondta Turner.

David Crosby, a Cancer Research UK megelőzési és korai felismerési kutatásának vezetője elmondta: “A vizsgálat eredményei arra utalnak, hogy ez a teszt használható a háziorvosok értékelésének támogatására, de sokkal több kutatásra van szükség egy nagyobb vizsgálat keretében, hogy kiderüljön, javíthatja-e a háziorvosok értékelését, és végső soron a betegek eredményeit.”

Az NHS több ezer tünetmentes emberen is alkalmazza a Galleri-tesztet, hogy kiderüljön, képes-e felismerni a rejtett rákos megbetegedéseket. Az eredmények még ebben az évben várhatóak. Ha sikerrel járnak, a tervek szerint a tesztet körülbelül 1 millió emberre terjesztik ki.