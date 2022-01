A globális piacra segíti a startupokat a Startup Campus

A nemzetközi piacra lépés tudáshátterét és piaci kapcsolatrendszerét biztosítva támogatja az innovatív ötletekkel, megoldásokkal rendelkező vállalkozásokat a Startup Campus. Kovács Zsolt ügyvezető igazgató szerint manapság az egészségügyi projektek iránt mutatkozik a legnagyobb nemzetközi igény, de minden ígéretes innováció eséllyel pályázik a befektetők érdeklődésére.

– A legígéretesebb startup is csak akkor élheti túl az indulás időszakát, válhat igazán sikeressé, ha egy katonai bevetés pontosságával időben megtervezi és üzleti stratégiájába beépíti a nemzetközi piacra lépést ehhez a kellő erőforrásokat folyamatosan biztosítva. Ezt igazolják azok a sikersztorik is, amelyek visszatérő kulcseleme, hogy a sorsdöntő pillanatokban mindig elengedhetetlen volt a kiépített külföldi kapcsolatrendszer és a megfelelő cash flow háttér, a továbblépéshez – fejti ki Kovács Zsolt a nemzetközi innovációs és befektetési ügynökségként működő Startup Campus ügyvezető igazgatója. A 2015-ben alakult Startup Campus ezért tűzte zászlajára, hogy a vállalkozói készségek fejlesztésével, a tőkebevonásra való felkészítéssel, a nemzetközi kapcsolatrendszer megteremtésével, esetenként akár tőkével is segíti az ígéretes startupok piacra lépését.

A startupokat támogató vállalkozás, december végén, ennek szellemében nyitott India és Srí Lanka felé üzletfejlesztési lehetőséget a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával, a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség (HEPA) által biztosított B2Match platformon keresztül. A projekt keretében a visegrádi országok egészségügyi szolgáltatásokban és termékekben érdekelt innovatív MedTech vállalkozásai számára építve üzleti kapcsolatot az indiai és Srí Lanka-i kórházakkal, egészségipari kereskedőkkel. A globális pandémiára tekintettel online formában kezdődött kapcsolatépítés során a már meglévő innovatív termékek piacra juttatása mellett a közös kutatásfejlesztési kapcsolatok kialakítására is komoly hangsúlyt fektet az ügynökség. Hozzátéve: az így születő kapcsolatokat az államközi vagy uniós gazdaságfejlesztési forrásokból is tovább lehet fejleszteni.

Az üzletember kifejtette: az indiai Global Businees Inroads üzleti inkubátor közreműködésével zajló program iparági fókusza azért is egészségügyi szektorra esett, mert miközben Indiát különösen súlyosan érintette a koronavírus-járvány, aminek hatására erős nyomás van a kormányzaton, hogy fejlessze az egészségügyi ellátást, a hatalmas piacon az is új lehetőséget teremt, hogy a fiatal generáció azon tagjai, akik a világgazdaság folyamatainak aktív résztvevői, tudnak és akarnak is költeni az egészségükre. Mindez már ma is egy több, mint 100 millió főben mérhető magán egészségügyi piacot jelent a szektor iránt érdeklődő cégek számára.

– Ezek a méretek is azt mutatják, hogy globálisan milyen hatalmas piaci lehetőségek nyílnak az új technológiákra és az ehhez kapcsolódó megoldásokra alapozó cégek előtt. 2018-ban azért is nyitottunk önálló irodát Berlinben és Londonban, mert meggyőződésünk szerint csak az az innováció és az a startup lehet igazán sikeres, amely már a kezdetek kezdetén a magyarnál hatványozottan nagyobb üzleti lehetőségeket kínáló globális piacot is megcélozza és ott eredményeket is ér el – magyarázza Kovács Zsolt. Kifejtve: az innováció világában így tudták felépíteni azt a széleskörű nemzetközi tudás és kapcsolati hálót amellyel a velük együttműködő cégek külföldi piacra jutását támogatják.

A Startup Campus üzletpolitikája ráadásul a tudásexport oldalán nem áll meg a magyar határnál: azt is célul tűzték, hogy az ígéretes külföldi, elsősorban Európán kívüli cégeket is az európai piacra segítik Budapesten keresztül.

Ennek szellemében építették ki azt az erős ázsiai kapcsolatrendszert, amelynek keretében elsősorban a Fülöp-szigeteken, Malajziában, Szingapúrban, Hongkongban folytatnak aktív üzletpolitikát. Emellett pedig Azerbajdzsánban és Törökországban is dinamikus kapcsolatrendszert hoztak létre a Magyarország és az adott ország közötti együttműködés üzleti lehetőségeinek kiaknázására.

– Mivel a tapasztalatok azt mutatják, hogy egy startup sose kezdheti elég korán a tőkebevonásra és a nemzetközi piacra való kilépésre való felkészülést, erre is vannak dedikált programjaink, amiket hazai tőkebefektetőkkel közösen valósítunk meg a partner cégeik számára. Ez már csak azért is fontos, mert az új innovációkra épülő piacon akár több évig is eltarthat a piacépítés és az, amíg egy cég megerősödik és a legnehezebb feladat ilyenkor az, hogy nemcsak a működést, de a hallatlanul tőkeigényes innovációképességet is fenn kell tudni tartani a későbbi siker érdekében. Miközben mi most azt tapasztaljuk, hogy a magyar startupok tudáshátterével elsősorban az egészségügyi és az IT területéhez kapcsolódó fejlesztésekben rejlenek a legnagyobb lehetőségek, természetesen más területeken is vannak olyan partnereink, akiknek sikerében nagy lehetőséget látunk.

A cégvezető az elmúlt évek legnagyobb sikerének azt tartja, hogy miközben a legfrissebb innovációkat keresve számos induló vállalkozásnak tudták megadni a kezdőlökést üzleti képzéssel és a legjobbaknak 20 millió forintos kockázatitőke befektetéssel, valamint partnereink révén felbecsülhetetlen iparági kapcsolatokkal, mára már konkrét eredményekkel is büszkélkedhetnek. Amellett, hogy a 2021-ben a Startup Campusnak 8 saját befektetése született, 11 esetben pedig más invesztorok támogatták az ügynökség portfoliócégeit, Németországban több velük együttműködő MedTech vállalkozásnak is tudtak kórházi vagy kutatóintézeti értékesítési és kutató-fejlesztési lehetőséget biztosítani.

Érsek M. Zoltán