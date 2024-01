A GVH versenyfelügyeleti eljárást indított a Wizz Air Hungary Kft.-ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított a Wizz Air Hungary Kft.-vel szemben, a légitársaság valószínűsíthetően lényeges információkat hallgatott el az ingyenes online utasfelvétellel kapcsolatban 2022 decembere és 2023 májusa között, ezzel elkerülhető költségeket okozva az utasoknak – közölte a versenyhivatal szerdán az MTI-vel. A Wizz Air jelezte, hogy már elhárította a problémát.

A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy a Wizz Air Hungary Zrt. a honlapján 2022. december és 2023. május között elhallgatta azt a jelentős információt, hogy a retúrjeggyel rendelkező, és visszafelé utazó utasok az ingyenes online utasfelvételt a mobiltelefonjuk böngészőjéből megnyitva, a honlap mobiltelefonos nézetének sajátosságai miatt nem tudják elvégezni, ezért az érintett fogyasztóknak később reptéri utasfelvételi díjat, 40 eurót kellett fizetniük – írják a közleményben.

A nemzeti versenyhatóság 2022 októberében átfogó gyorselemzés (sweep) keretében megvizsgálta, hogy a Magyarországon elérhető légitársaságok – ideértve a fapados szolgáltatókat is – honlapjai, illetve a népszerű jegyár-összehasonlító weboldalak alkalmaznak-e úgynevezett sötét mintázatokat a jegyeladási és reklámgyakorlatuk során.

A GVH már akkor felhívta a figyelmet arra, hogy indokolt esetben versenyfelügyeleti eljárások keretében is vizsgálja majd a piacon a tisztességes verseny szabályainak érvényesülését – közölte a versenyhivatal.

Az ügyindítás kapcsán a közleményben a GVH ismét felhívja a légitársaságok figyelmét arra, hogy a jegyeladással kapcsolatos információikat minden esetben átláthatóan tegyék közzé, valamint könnyen érthetően és értelmezhetően fogalmazzák meg azokat a fogyasztók számára.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam három hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható – tájékoztatott a Gazdasági Versenyhivatal.

Az eljárásról szóló bejelentésre reagálva a légitársaság az MTI-hez eljuttatott közleményében hangsúlyozta: “A Wizz Air mindent megtesz utasai transzparens tájékoztatása és szolgáltatásai folyamatos fejlesztése érdekében. A légitársaság az említett technikai problémát már jóval korábban elhárította, amelyről a GVH-t is tájékoztatta”.

A most indított vizsgálat sikeres lefolytatásához is mindenben segíti a Gazdasági Versenyhivatal munkáját a Wizz Air – tették hozzá.