A hazai cégek 62 százaléka tervez béremelést

Az idén a cégek 62 százaléka tervez béremelést, 6-10 százalék közöttit – közölte a Profession.hu állásportál friss felmérése alapján.

A válaszolók 87 százaléka a bérfejlesztés céljaként a munkavállalók megtartását jelölte meg, emellett 51 százalékuk megemlítette az új munkavállalók megszerzését is.

Felidézték, hogy míg 2019-ben az év elején tervezett bérfejlesztéssekkel a vállalatok többségénél a fizikai munkaköröket ellátókat célozták, majd két évvel később már a középvezetőket is, addig 2022-re általánosan az egész cégre vonatkozóan számoltak a fizetések emelésével. Ez látható most is, a válaszadók 80 százalékánál a változás az egész céget fogja érinteni – mutattak rá a közleményben.

A felmérés szerint az idén tízből hét cégnél nem számítanak változásra a béren kívüli juttatások keretösszegénél. A cégek 29 százaléka tervez átlagosan 16 százalékot emelni, míg 4 százalékuk átlagosan 12 százalékos csökkentést jelez előre.

Tüzes Imre, a Profession.hu üzletfejlesztési igazgatója felhívta a figyelmet arra, hogy a mostani gazdasági helyzetben a korábbinál is nagyobb kihívássá vált a jó munkaerő megszerzése és megtartása.

Az adatfelvételt 2023. január 19-24. végezték online kérdőív kitöltésével.