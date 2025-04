A Hörmann új üzletágakba lépett és egyértelműen növekedést vár

Szujó László

Négy új termékcsoporttal is bővült a garázskapuk piacvezetőjének számító Hörmann portfóliója, amely már a kertépítés piacán is megjelent. Szujó László, a Hörmann Hungária ügyvezető igazgatója úgy látja, hogy a portfólióbővítés sikeréhez nagyban hozzájárul, hogy a magyar piac egyre inkább minőségorientált, miközben az építőipar 2025-re már a lassú fellendülés időszakába lépett.

– Milyen menedzserkihívást jelentett a Covid és az azóta eltelt időszak építőipari hullámvölgye a Hörmann ügyvezető igazgatójaként?

– A Covid 2020-ban sok szektort padlóra küldött, különösen a turizmust, de nálunk másképp alakult. Az emberek otthon maradtak, körülnéztek, és elkezdtek felújítani, építőanyagot vásárolni. Emiatt a 2020-as év számunkra nem volt rossz. A pandémia azonban drágulást hozott a szállítási nehézségek miatt, ami pánikvásárláshoz és alapanyaghiányhoz vezetett. 2021 és 2022 így igazi boomot hozott: az ügyfelek szinte mindent megvettek, amit csak tudtak. Ezt a helyzetet talán úgy tudnám érzékeltetni a legjobban, hogy olyan volt, mintha valaki egy helyett két bevásárlókocsival menne a boltba, hogy a legszükségesebbek mellett azt is felvásárolja, amire majd csak jóval később lesz szüksége. Utána viszont, 2023-ban jött a kijózanodás időszaka, mert miközben az árak a csúcson voltak, a piac telítődött. A tavalyi év már kiegyenlítettebb forgalmat hozott, 2025-re pedig már egyértelműen fellendülést várok.

Cégvezetőként a legnagyobb kihívást az alapanyaghiány idején a szállítási határidők menedzselése jelentette, mert amikor a gyárakban és a beszállítóknál is hiány volt, a néhány hetes szállítási idő akár fél évre is elnyúlhatott. Akkor rengeteget dolgoztunk azon, hogy ezt az átfutást lerövidítsük, de mivel ez az egész iparágban általános probléma volt, az ügyfelek is elfogadták a helyzetet. Ugyanakkor a rugalmasság, a gyors alkalmazkodás és a hatékony kommunikáció kulcsfontosságú volt ebben az időszakban.

– Ön azon szerencsés vezetők közé tartozik, akinek anyacége nemcsak a hagyományos termékpalettát fejleszti, bővíti, hanem cégfelvásárlásokkal a profilhoz illeszkedő más szegmensekben is terjeszkedik. Milyen feladatot, lehetőséget jelent ez?

– A Hörmann, mint családi vállalkozás, a mérnöki szemléletű tulajdonosi háttér révén mindig szakmai befektetőként, nem pedig tőkebefektetőként keresi az akvizíciós lehetőségeket. Ezért nem meglepő, hogy az elmúlt 6-8 évben felvásárolt cégek tökéletesen illeszkednek a portfóliónkba. Ennek jegyében gazdagodott a kínálatunk beltéri ajtókkal, kerti tárolókkal, valamint sorompókkal, parkolástechnikai rendszerekkel és forgalomkorlátozó oszlopokkal. Ennek a portfólió bővülésének is köszönhető, hogy az elmúlt években a Hörmann Hungária kft. forgalma és létszáma közel a kétszeresére nőtt. A számokra lefordítva ez azt jelenti, hogy a forgalmunk tavaly meghaladta a 17 milliárd forintot, a létszámunk pedig a … főt. Ebben a növekedésben annak is egyértelműen szerepe volt, hogy a garázskapuk piacán az évtizedek alatt megszerzett presztizsünk az új szegmensekben is segítette a piaci munkánkat.

A cégfelvásárlások révén megvalósuló portfólióbővülés vezetőként természetesen mindig inspiráló és izgalmas kihívás. De a sikeres megvalósításhoz elengedhetetlen a megfelelő kollégák megtalálása, betanítása és a projektek sikeres elindítása. De 33 év szakmai tapasztalatával a hátam mögött ezek számomra nem nehézségek, sokkal inkább élvezetes kihívások.

– Hogyan változott a magyar piac az elmúlt években?

– Nyugodt szívvel jelenthetem, hogy a magyar fogyasztók ma már egyre inkább a minőséget keresik. Más kérdés, hogy miközben a nagyon olcsó, kommersz termékek iránti kereslet csökken, a minőségi kereslet terén még nem értük el Nyugat-Európa szintjét. De a pozitív trend a lakossági és az ipari beruházásoknál egyaránt érezhető, mert a beruházók is rájöttek, hogy a jó minőséggel könnyebb dolgozni, és az értékállóság a megrendelők részéről is fontos elvárás.

– A Hörmann ars poeticájának alapja a „zöld” gondolkodás, ami abban is megmutatkozik, hogy a cég lakosság számára készülő termékei már karbonmentesek.

– Azt, hogy a Hörmann számára a fenntarthatóság már régóta alapérték, a családi tulajdon is erősíti, mert így nem a tőzsdei mozgások, hanem a hosszú távú ars poetica vezérli a céget. Ez a szemlélet a magyar piacon is mindinkább értékként jelenik meg, mert miközben a magánemberek körében is egyre többen keresik a fenntartható módon készült termékeket, a fenntarthatósággal, az ESG-vel kapcsolatos elvárások térnyerésével az ingatlanbefektetők és az ipari beruházók körében is folyamatosan bővül az igény a zöld megoldásaink iránt.

– Milyen trendeket vár 2025-re?

– Miközben örvendetes, hogy az év eleje már pozitív trenddel indult, a piac még óvatos. A lakáspiaci növekedés és a gazdasági élénkülést támogató kormányzati gazdasági programok hatására a nyári hónapoktól kezdve azonban már mind a lakossági, mind az ipari területen jelentős növekedést várok.

Érsek M. Zoltán