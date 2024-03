A kiíberbűnözők mindig a könnyebb utat választják: az ügyfeleket veszik célba

A Magyar Államkincstár aktív részt vállal a KiberPajzs együttműködésben, amely a Bankszövetség és a Magyar Nemzeti Bank kezdeményezésére jött létre. A csatlakozás elsődleges célja az, hogy az ügyfeleik kiberbiztonsági tudatossága és védelme erősödjön. Legyenek kellően óvatosak az értékpapírszámláikon tárolt megtakarításaik tekintetében.

Az ügyfeleket célzó internetes és telefonos csalások megelőzésének fontosságát kiemelve, Bugár Csaba, a Kincstár elnöke elmondta, hogy kiemelten fontos az ügyfeleik és az itt kezelt megtakarítások védelme. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a Kincstár rendszerei biztonságosak, de a világszerte tapasztalható fokozott adathalász tevékenységekre tekintettel új biztonsági funkciókkal bővült a WebKincstár és a MobilKincstár.

Például:

minden tranzakciót, beállítási változtatást jelszóval, vagy biometrikus azonosítóval kell kötelezően megerősítenie az ügyfélnek

ha az ügyfél egy új bankszámlaszámot rögzít WebKincstár vagy MobilKincstár felületen, akkor az csak 48 óra múlva válik aktívvá, tehát addig az új számlára nem lehet utalni. Így ha az új számlaszám rögzítése a számlatulajdonos szándékával ellentétes, be tud avatkozni az utalás megakadályozásába.

Ennek eredménye máris kézzel fogható, hiszen negyedére csökkent a visszaélések száma. Fontos hangsúlyozni, hogy a támadók sosem közvetlenül a Kincstár rendszereit, hanem a könnyebb utat választva, a nem kellően óvatos ügyfeleket veszik célba.

A csalások megelőzésében és azok kezelésében nyújtott támogatás kapcsán Bugár Csaba elmondta: „nagyon fontos, hogy az ügyfelek sose telepítsenek ismeretlen alkalmazásokat a számítógépükre vagy telefonjukra, és a titkos azonosító adataikat se adják ki másnak. Ha pedig visszaélés gyanúja merül fel bennük, akkor azonnal értesítsenek bennünket a 0-24 működő Call Center vonalunkon.”

Szavai szerint az ügyfelek digitális biztonsága iránti elkötelezettséget mutatja az is, hogy miközben a Kincstár folyamatosan fejleszti biztonsági rendszereit, naprakész tájékoztatást ad ügyfeleiknek a legújabb online veszélyekről és megoldásokról, ezzel is növelve a megelőzés lehetőségét, egyben erősítve a kiberbiztonsági kultúrát. Az ügyfelek a Kincstár honlapján, valamint Facebook oldalán számos tartalmat olvashatnak a témában, illetve a kiberpajzs.hu oldalon is.

Érsek M. Zoltán