A MÁV bemutatja. Íme az IC+ saját gyártású, első osztályú kocsijai

Bemutatták MÁV saját fejlesztésű, IC+ első osztályú kocsijaita Nyugati pályaudvaron. A nemzeti vasúttársaság fejlesztésében és gyártásában nemzetközi szinten is versenyképesek – mondta Schanda Tamás államtitkár a bemutatón.

A kormány a vasúti járművek minőségi cseréjére kétezer milliárd forintot költ 2030-ig a vasút versenyképességének megerősítése és az utasok színvonalas kiszolgálása érdekében. A vasúti járműállomány átlagéletkorát 25 év alá csökkentik, és törekednek az utasigényekhez illeszkedő, hatékonyan üzemeltethető, korszerű járműállomány kialakítására – mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára.

Úgy fogalmazott: a közlekedési infrastruktúra színvonala meghatározó tényezője a fenntartható növekedésnek. A kormány a következő egy-másfél évtizedben a környezetkímélő és energiahatékony vasutat állítja a közlekedésfejlesztés középpontjába.

Schanda Tamás rarra is ámutatott: a patrióta gazdaságpolitika egyik fontos eleme a hazai kapacitások kiépítése főleg azokban az ágazatokban, amelyekben világszínvonalú termékek előállítására volt korábban is képes az ország. Ezzel a nemzetközi piaci pozíciók visszaszerzésén, az exportképes vállalkozások számának növelésén túl az ország önellátási képességét is erősíteni lehet – emelte ki.

A védelmi ipar és a buszgyártás mellett ilyen szektor a vasúti járműgyártás – tette hozzá.

Az IC+ vasúti járműveket a nemzeti vasúttársaság saját maga fejlesztette és gyártja, ezek nemzetközi szinten is versenyképes színvonalúak. A több mint 40 milliárd forintból elkészülő első 90 darab IC+ jármű gazdaságstratégiai, iparpolitikai célokat is szolgál.

Az új flotta több mint 50 százalékos hazai beszállítói aránnyal épül, a gyártás során 250 munkavállalónak ad közvetlenül munkát a vasúttársaságnál, és legalább ugyanennyinek közvetve. A magyar vasúti kocsi mintegy harmadával olcsóbb a piacon elérhető, hasonló tulajdonságokkal rendelkező járműveknél – emelte ki az államtitkár.

Juhász Roland, a miniszterelnöki kormányiroda állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkára elmondta, a kormány kiemelten fontosnak tartja, hogy a nemzeti vasúttársaság az utasok számára vonzó, modern, akadálymentes járműállománnyal rendelkezzen. Éppen ezért minden eszközzel támogatják a MÁV saját fejlesztésű IC+ kocsi gyártását célzó programját.

Az IC+ kocsik kormányzati támogatással megvalósuló sorozatgyártása számos gazdaságstratégiai célt szolgál, a beruházás egyebek között munkahelyeket teremt, gyarapítja a nemzeti vagyont, továbbá hozzájárul a gazdaság újraindításához – hangsúlyozta Juhász Roland.

Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a korszerű járműpark mellett megfelelő vasútipálya-hálózatra is szükség van. Az IC+ járműcsaládon belül dolgoznak egy modern vezérlőkocsi prototípus létrehozásán, jelenleg a tervezésnél tartanak, várhatóan 2024-ben készül el az első jármű.

A MÁV közölte, hogy a vasúttársaság a következő három szombaton, Szolnokon, Debrecenben, Nyíregyházán és Miskolcon mutatja be a teljes IC+ családot az utasoknak.