A Moody’s stabilra javította Románia adósbesorolását

Az eddigi negatívról stabilra javította Románia államadós-besorolását a Moody’s. A nemzetközi hitelminősítő egyúttal megerősítette az ország hosszú futamú szuverén hazai és devizakötelezettségeinek “Baa3” osztályzatát.

Ezzel egyidőben a másik amerikai nemzetközi hitelminősítő, a Standard and Poor’s is megerősítette Románia “BBB mínusz/A-3” befektetési ajánlású besorolását, amit továbbra is stabil kilátással jegyez.

A Moody’s szerint az államadós-besorolás stabilra javítását a román gazdaság teljesítményének erőteljes növekedése, az uniós helyreállítási alapok várható felhasználása, valamint a román államháztartási hiány csökkentése érdekében vállalt kormányzati garanciák indokolták.

A Standard and Poor’s is arra számít, hogy a román kormány leváltása és a politikai instabilitás ellenére a következő két évben sikerül csökkenő pályára állítani az államháztartási hiányt, amire garancia a Románia ellen indított túlzott deficiteljárás, illetve az uniós helyreállítási alapok felhasználásáért a román hatóságok által vállalt reformok. A hitelminősítő szerint a román kormány deficitcsökkentő törekvéseit megkönnyíti a gazdasági növekedés, amelyet nem befolyásoltak kedvezőtlenül a politikai instabilitási időszakok.

Mindkét hitelminősítő az idén 7 százalékos gazdasági növekedésre számít, amely a Moody’s szerint 2022-ben 4,6 százalékra, 2023-ban 4,1 százalékra, 2024-ben 3,6 százalékra mérséklődik.

A Standard and Poor’s is arra számít, hogy a román bruttó hazai termék növekedése stabil lesz 2022-ben és 2023-ban.