A német cégek jó befektetési célpontnak tartják Magyarországot

A kormány a háborús válságban is megőrizte a befektetőbarát üzleti környezetet, a legfrissebb konjunktúrajelentés szerint a német cégek legnagyobb része ma ismét Magyarországon valósítaná meg beruházását – jelentette ki a Pénzügyminisztérium (PM) csütörtöki közleménye szerint Varga Mihály, miután hivatalában fogadta Ulrich L. Bettermannt, az OBO Bettermann vállalatcsoport ügyvezetőjét.

A pénzügyminiszter kiemelte: Németország Magyarország egyik legfontosabb gazdasági partnere és egyik legnagyobb befektetője, a német vállalkozások több mint 220 ezer embernek adnak munkát hazánkban.

A magyar beruházási ráta továbbra is az egyik legmagasabb az Európai Unióban, amelyhez jelentős mértékben járulnak hozzá a német cégek beruházásai – hangsúlyozta Varga Mihály. Mint mondta: a magyar-német gazdasági együttműködés hagyományosan erős és ezt a válságok sem tudják felülírni, a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara legutóbbi felmérése szerint tízből nyolc német vállalat ma is Magyarországon fektetne be.

“Hazánk uniós összehasonlításban is alacsony adókat, csökkenő adminisztrációs terheket, szakképzett munkaerőt és javuló üzleti környezetet kínál a vállalkozások számára” – tette hozzá a tárcavezető a közlemény szerint. Varga Mihály kiemelte: az OBO Bettermann vállalatcsoport három évtizede van jelen Magyarországon és több mint 1200 embert foglalkoztat itt.

A villamosipari termékeket gyártó cég legutóbbi, 18 milliárd forintos kapacitásbővítő beruházásával 100 új munkahelyet teremt a Pest vármegyei Bugyin – olvasható a PM közleményében.