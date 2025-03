A nemzeti parkok is várják a látogatókat a hétvégén

A nemzeti parkok számos programmal, köztük a március 15-i nemzeti ünnephez kapcsolódó eseményekkel várják a látogatókat a hétvégén – derül ki az Agrárminisztérium programajánló hírleveléből.

Szombaton a Duna-Ipoly Nemzeti Park szervezésében az Ócsai Tájházban huszármesékkel, kokárdakészítéssel és -színezőkkel várják a látogatókat. A budai Várban a várbarlang mélyét fedezhetik fel a vállalkozó kedvűek egy szakvezetéses túra során, de a a Szemlő-hegyi-barlangban is rendeznek felfedező túrákat.

A Sas-hegyi Látogatóközpontból induló túra résztvevői szombaton azt is megtudhatják, hogyan kapcsolódik a hegy neve az 1848-as eseményeket megelőző reformkorhoz.

A Bükki Nemzeti Parkban, az Ipolytarnóci Ősmaradványok természetvédelmi területen vasárnap emléktúrával emlékeznek Kubinyi Ferencre, az 1848-as forradalom és szabadságharc hősére.

A Bábakalács Természetiskolába látogatva péntek este a csillagos égbolt leglátványosabb égitestjeit figyelhetik meg az érdeklődők, akiket távcsöves bemutatóval, csillagászati előadással várnak a szakemberek. Szombat este a Bükki Csillagdában Seestar robottávcső segítségével élőben készülő asztrofotókat tekinthetnek meg a látogatók.

Az Aggteleki Nemzeti Parkban szombaton a látogatók egy vezetett túrán fedezhetik fel a Baradla-barlangot, amelynek ezúttal a kiépítetlen szakaszait is bejárhatják. Délután az Abajka Citerazenekar népzenei koncertje hangzik el a Baradla-barlang hangversenytermében. A vendégek a hétvégi túrák során az Oszlopok csarnokába vagy az Óriások termébe is ellátogathatnak, illetve egy Jósvafőről, a Kúria Oktatóközpont és Lovasbázistól induló interaktív program keretében a beporzó rovarokkal is megismerkedhetnek.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban szombaton geotúra várja a látogatókat, akik Bándról indulva nemcsak a Szentgáli természetvédelmi terület tiszafáit tekinthetik meg, de bepillanthatnak a barlangüregekbe, illetve a környék régészeti és földtani kincseihez kapcsolódó történeteket is hallhatnak.

A Duna-Dráva Nemzeti Parkban pénteken az Abaligeti-barlangot bejáró, szakemberek által vezetett túrán vehetnek részt a vendégek.

A Hortobágyi Nemzeti Parkban, Szatmárban, a Magosligeti-erdőben virágokat bemutató túrával, míg a Kiskunsági Nemzeti Parkban, a Kurgán Házban egyebek mellett madárodú-készítéssel várják hétvégén a vendégeket.

A Körös-Maros Nemzeti Park Körösvölgyi Állatparkjában látványetetéssel, az Őrségi Nemzeti Parkban, a csányoszdoroszlói Vízi Vándor Természetvédelmi Látogatóközpontban pedig a Csörgőalma Családi Oltónappal készülnek a hétvégén.

A nemzeti parkok hétvégi programjairól további információ a parkok honlapjain található.