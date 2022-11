A sztrádák mellett is gyorsít e-töltőivel, az MVM Mobiliti

A Mobiliti a magyarországi elektromosautó-töltő hálózat országos lefedettségét már megvalósította, így most azokat a fejlesztési opciókat keresi a cég, amelyek az ellátást tovább javítva belátható időn belül biztos megtérülést garantálnak. Balogh Szabolcs, az MVM Mobiliti ügyvezetője hozzátette, hogy egy EU-pályázat nyerteseként a következő években nagy teljesítményű töltőállomás-hálózatot hoznak létre az autópályáknál.

Igaz, a nyugat-európaitól még eltérő ütemben, de Magyarországon is folyamatosan nő az új elektromos autók eladásának aránya. Eközben az e-autók energiafogyasztása – különösen a tavasz óta megnövekedett és nyárra, kora őszre csúcsokat döntő igények hatására – tavalyhoz képest megduplázódott a Mobiliti hálózatában.

– Amellett, hogy a villanyautók száma nőtt, a Mobiliti hálózata is tovább bővült tavaly óta. A saját fejlesztések és a hozzánk csatlakozó partnereink révén 2022 második felében is

jelentősen gyarapodott a töltőállomásaink száma, amelyeken ki tudjuk kiszolgálni ügyfeleinket – ismerteti az ügyvezető.

A Mobiliti hálózata elérte már azt a méretet, amiért egyre több olyan új partner jelentkezik náluk, aki felismerte az előnyét annak, ha egy szakértő cégre bízza a saját maga által telepített e-töltőállomás üzemeltetését.

Ez már csak azért is kifizetődő a számukra, mert a legtöbb partner – akik között az éttermek, szállodák mellett olyan kereskedelmi egységek is megtalálhatók, amelyek a törvényi előírás miatt telepítenek e-kutat – nem a profit reményében vág bele az adott helyen korántsem biztos megtérülést ígérő töltőtelepítésbe, hanem azért, mert úgy érzi, ezzel több vásárlót, vendéget tud bevonzani.

Plusz a Mobiliti partnereként jelentős adminisztrációs tehertől

megszabadulva fix bérleti díjjal tud kalkulálni. Az ügyvezető szerint egy új töltőállomás gazdaságosságának kiszámítása azért is nehéz, mert számtalan paramétert kell megvizsgálni a telepítés előtt. Nem elég például a várható töltésszámmal kalkulálni, mert vannak olyan helyek, ahol a nagyfeszültségű vezeték telepítésének költsége önmagában lehetetlenné teszi a befektetés megtérülését.

– Mesterségesintelligencia-alapú, rendkívül szofisztikált rendszereink a telepítés várható költségeitől kezdve a földrajzi lokáción és a település méretén át az adott település vásárlói

indexéig bezárólag 70-100 paraméter alapján elemzik az adatokat a telepítést megelőzően.

Bármit is veszünk alapul, azt biztosan kijelenthetjük, hogy az elektromos töltőállomás létesítése és üzemeltetése nem egy aranybánya. Akik ebből szeretnének megélni, azoknak

képesnek kell lenniük arra, hogy hosszú távban gondolkodjanak, mert tapasztalataink szerint a mai kondíciók mellett átlagosan jóval öt éven túli megtérüléssel kell számolni.

A cégvezető szerint az mindenesetre jó jel, hogy az elektromos autósok idei energiafelvétel-növekedését az áram árának emelkedése sem vetette vissza.

– Mivel az MVM Csoport tagjaként mi is piaci alapon jutunk elektromos áramhoz, természetes, hogy az időközben bekövetkező árváltozásokat nekünk is menetrendszerűen tükröztetnünk kell a fogyasztók felé. Már csak azért is, mert mi is nyílt, piaci tenderen

szerezzük be a villamos energiát.

Ráadásul a mai, hektikusan változó helyzetben ez komoly kockázatot is rejt, mert nagyon nem mindegy, hogy mikor, milyen árfolyamon, milyen mennyiséget, mennyi időre kötünk le. Éppen ezért nagyon körültekintően választjuk meg villamosenergia-beszerzési stratégiánkat – elemzi a helyzetet Balogh Szabolcs.

Amíg a Mobiliti számára korábban az országos lefedettség megteremtése volt a cél, saját telepítéseiknél ma már elsősorban a beruházás várható jövedelemtermelő képességére tudnak koncentrálni. Jó példa erre, hogy ahol azt tapasztalják, hogy egy-egy DC-töltő vagy villámtöltő már nem elég a villanyautósok számára, ott duplikálják majd az e-kutak számát.

Ahol naponta akár 15-20 töltést is regisztrálnak, ott a tapasztalataik szerint sorban állás van, ami egyrészt rontja az ügyfélélményt, másrészt ilyenkor az is előfordul, hogy a

később érkező autós inkább továbbmegy egy másik töltőhöz.

– Miközben egy hangos kisebbség azt harsogja, hogy minél nagyobb teljesítményű töltőállomásokat kellene telepítenünk, nem veszi figyelembe a realitásokat. Ebben az esetben nem csak arról van szó, hogy egy nagy teljesítményű kút beruházási költsége sokkal magasabb, hiszen azt is fontos szem előtt tartani, hogy hiába a nagy kapacitású kút, ha a legtöbb elektromos autó akkumulátora még mindig nem képes fölvenni mondjuk a 150 kilowattot.

Tapasztalataink szerint így még mindig az 50 kilowattos villámtöltő az, ami a legjobban kielégíti az igényeket. Emellett azonban folyamatosan növeljük az új töltőállomások teljesítményét, aminek kapcsán azt látom, hogy a legújabb villanyautók elszaporodásával már a 75 kilowattos töltőket is egyre többen képesek kihasználni.

Viszont ez már komoly üzleti kockázattal is együtt jár, mert amíg az 50 kilowattos töltőknél csak annyi áramért kell fizetni, amennyit az autósok felhasználtak, a 75 kilowattosak esetében már fix teljesítménydíjjal kell számolni. Ez pedig jelentős veszteséggel járhat, ha az adott lokáción mégsem valósul meg az előre betervezett kihasználtság – pontosít az ügyvezető.

Balogh Szabolcs ugyanakkor azt is pozitívumnak tartja, hogy 2021 után idén is dinamikusan nőtt az új elektromos autósok regisztrációja a Mobilitinél: a májusi 50.000 után októberre

már közel 65.000 ügyféllel rendelkeztek.

Külön jó hír, hogy az elektromos autók számának további növekedését kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése kapcsán a Mobiliti Kft. egy olyan európai uniós pályázatot is megnyert, amelynek támogatásával a hazai autópályáknál egy nagy teljesítményű, 150

kilowattos töltőfejekkel rendelkező, összefüggő hálózatot építhet ki a következő években.